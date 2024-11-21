企業永續獎 台新金受肯定 獲三大殊榮

台灣永續能源研究基金會主辦的「GCSA全球企業永續獎」暨「TCSA台灣企業永續獎」昨（20）日舉行頒獎典禮，台新金控（2887）獲得「全球企業永續報告-銅獎」，單項績效則榮獲「資訊安全領袖獎」和「職場福祉領袖獎」共三項獎項，顯示全方位推動永續經營備受肯定，持續位居永續領航地位。

台新金控永續長李鎮宇表示，台新金控長期關注全球永續發展趨勢並響應政府政策，以穩健腳步整合金融資源，達成自身永續經營外，也引領產業永續發展。例如，甫於10月舉辦的第三屆「台新淨零高峰論壇」，由東京證交所社長岩永守幸與臺灣證交所董事長林修銘對台日資本市場改革，以及協助企業創造永續價值等議題進行對談。並邀集國內綠色領航企業分享轉型經驗，論壇現場與線上觀看齊聚逾2,000位企業董監事及中高階主管踴躍參與。

台新本次在「資訊安全」及「職場福祉」面向獲得單項績效獎的肯定。在資訊安全方面，台新金控董事會落實資安治理，除恪遵法令外，更接軌國內外資安實務，持續導入國際標準及ISO驗證，精進資安風險管理；亦同步與政府機關簽定合作備忘錄，並加入FIRST等國際資安組織，聯手共享情資及強化事件應變機制，提供客戶可信任的數位金融服務，以達到金融永續目標。

而職場福祉方面，台新長期致力提供健康與生活平衡的職場環境、優化員工福利，舉辦多元活動；重視員工福利，每年檢視福利，涵蓋健檢補助、優於法令的60天產假、八天產檢假和陪產假、子女教育津貼及彈性工時等。台新長期舉辦多元與多樣化的活動，為員工創造最佳的工作體驗，一起共創永續未來並打造幸福職場。

近年來，台新金控已連續六年入選道瓊永續指數（DJSI）「世界」（DJSI World）及「新興市場」（DJSI-Emerging Markets）指數成分股雙榜。同時在S&P Global永續年鑑的銀行產業別中獲得全球Top 1％的殊榮；此外，台新更被時代雜誌評為「2024年全球500大永續企業」，獲全球跨產業第63名，台灣第二名，永續發展成果非凡。

台新相信面對氣候變遷議題，沒有人是局外人，每一個人都可以「From Zero to Hero」成為化解氣候危機的英雄。放眼未來，台新將持續朝向氣候行動、金融共榮、永續賦能三大面向推動永續，並從緩解碳焦慮的立場出發，引領企業驅動淨零轉型提升競爭力，致力成為永續發展的智慧好夥伴。