兆豐證券獲證交所頒發盡職治理較佳企業及首屆反詐評鑑傑出獎

兆豐證券再度名列臺灣證券交易所評比的「機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」，已連續三年入選；同時榮獲證交所首屆「證券商反詐騙評鑑傑出獎」。

兆豐證券董事長陳佩君強調，兆豐證券會持續努力依循集團對於公司治理、經營效率及風險控管的高度標準，向永續經營的目標邁進。

兆豐證券總經理吳明宗特別指出，自簽署「機構投資人盡職治理守則聲明」以來，兆豐證券積極遵循並履行公司盡職治理政策之外，更持續強化責任投資規範。

兆豐證券將ESG議題納入投資評估流程，訂定利益衝突態樣及管理方式以確保客戶或股東利益，以鼓勵投資永續表現較佳的公司。

另一方面，亦持續關注被投資公司營運狀況及永續發展策略，透過參與法說會、股東常會等方式，與被投資公司經營階層對話。

為呼應政府2050淨零排放目標，兆豐金融集團已於6月通過SBTi科學基礎減量目標審核，兆豐證券也積極投資已通過SBTi審核的企業，呼籲未通過的被投資公司一同加入。

兆豐證券的承銷業務則持續承銷永續債並積極引導企業轉型，自2023年迄今共計承銷11檔主題聚焦於再生能源、能源科技的永續發展債券。

在提升資訊揭露程度方面，兆豐證券官網建置「盡職治理專區」及「利害關係人專區」，每年並藉由利害關係人問卷調查以瞭解外部關注議題，透過發布永續報告書予以回應。

在反詐作為方面，兆豐證券為強化公私協作的力量，今年與警政署刑事警察局簽署反詐騙合作意向書，並透過多項鼓勵措施引導前線同仁積極阻詐。

同時透過多元化管道進行防詐宣導，如官網設置「防詐騙宣導專區」、於社群平台分享投資及防詐資訊等；另一方面，也將業務、公益與防詐相互結合，持續舉辦金融教育講座及活動，強化不同年齡層投資人的識詐能力及風險意識。

長期以來，兆豐證券為邁向企業永續經營而積極推動「公平待客原則」及「機構投資人盡職治理」，今年已繳出四度榮獲金管會「公平待客原則評核大型券商組前25%」、三度獲選證交所「機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」，同時得到證交所首屆「證券商反詐騙評鑑傑出獎」等優異成績。

未來兆豐證券將持續發揮機構投資人之責任及影響力，協助被投資公司綠色轉型、邁向永續，落實集團「淨零轉型，兆豐同行」的重要目標，並且繼續為降低金融詐騙而努力，為投資人的資產把關，提供專業、友善、安全的金融服務。