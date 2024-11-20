打詐有成 群益金鼎證券獲證交所頒發「反詐騙評鑑傑出獎」

在金融詐騙事件日益猖獗的當下，群益金鼎證券（6005）在預防與遏詐騙犯罪，制定了全面的反詐騙政策，並積極推動多項措施以保障客戶的權益，在防詐騙的成績取得顯著的成果，榮獲臺灣證券交易所頒發的「反詐騙評鑑傑出獎」，群益金鼎證券將持續提升投資人的安全感與信任度，確保每一位客戶都能享受安全、透明的金融服務。

群益金鼎證券預防與遏詐騙犯罪取得顯著成果，榮獲臺灣證券交易所頒發的「反詐騙評鑑傑出獎」，未來將持續提升投資人的安全感與信任度，確保每一位客戶都能享受安全、透明的金融服務。

群益金鼎證券積極反詐騙，為客戶提供更安全的投資環境，董事長周秀真表示，為保障投資人權益，由董事會主導公司反詐騙政策，並透過與資訊廠商合作，減少網路投資詐騙廣告，降低投資大眾被詐騙管道。

周秀真呼籲所有投資者保持警覺，如遇可疑情況，請撥打165反詐騙諮詢專線，或上群益金融網反詐騙專區查詢相關資訊，群益金鼎證券將站在客戶的身邊提供必要協助，保障投資人的權益。

群益金鼎證券與資訊廠商合作，進行RSA偽冒網站及行動應用程式偵測與關閉下架服務，利用廠商提供的偽冒訊息通知，及時向社群媒體進行違法廣告檢舉，減少網路投資詐騙廣告，降低投資大眾被詐騙管道。

另於群益金融網上設置「防詐騙專區」揭露反詐騙訊息，分享內政部警政署165全民防騙網、金融監督管理委員會、臺灣證券交易所等單位的網站資訊，方便投資人使用。

隨著網路科技、社群軟體的迅速發展，詐騙手法變得越來越多樣化，許多人在投資時面臨著各種潛在的風險。為提高公眾的警覺性，在舉辦講座及客說會前會播放反詐騙宣傳影片，至今已舉辦逾232場活動，提醒投資人須提高警覺，保護自身的資金安全。

同時廣泛宣導反詐騙資訊，在今年針對有交易高齡客戶或弱勢族群進行關懷，由業務單位指派專人對於65歳以上高齡客戶或弱勢族群之異常交易進行電話關懷，提醒客戶要注意交易風險，並透過專人協助早期發現異常，致力於確保客戶的投資安全。

為加強反詐騙宣導，群益金鼎證券透過LINE、簡訊及電子郵件等多種管道，向全體客戶發送反詐騙訊息。至今推播次數累計達21萬次，成功發送的數據為18萬筆，全面提升防詐意識。