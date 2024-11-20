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凱基金控榮獲台灣企業永續獎多項大獎 肯定永續實績

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
「TCSA台灣企業永續獎」頒獎，凱基金控榮獲「人才發展領袖獎」、「社會共融領袖獎」、「高齡友善領袖獎」三大獎肯定，由營運暨永續發展處資深副總經理賴俐臻(圖右)代表領獎。凱基金控／提供
「TCSA台灣企業永續獎」頒獎，凱基金控榮獲「人才發展領袖獎」、「社會共融領袖獎」、「高齡友善領袖獎」三大獎肯定，由營運暨永續發展處資深副總經理賴俐臻(圖右)代表領獎。凱基金控／提供

台灣永續能源研究基金會主辦的「TCSA台灣企業永續獎」公布評比結果，凱基金控（2883）再度榮獲「人才發展領袖獎」、「社會共融領袖獎」、「高齡友善領袖獎」三項大獎殊榮，展現凱基金控長期投入永續發展的成果。

「TCSA台灣企業永續獎」為國內最具影響力的永續獎項，由台灣永續能源研究基金會邀請產官學界具代表性的評審，對企業進行評選，凱基金控暨旗下子公司凱基人壽總計榮獲五項單項績效獎，顯示凱基金控集團長期關注永續發展，獲得專業評審肯定。

凱基金控致力成為人才永續的企業，本次榮獲「人才發展領袖獎」，透過聚焦「文化與價值」、「多元與包容」、「人才培育」、「員工福祉」、及「友善職場」等構面，規劃短中長期行動方案，包括選拔傑出企業價值觀行為員工，倡導多元、公平與共融職場，推出凱基金控職能架構及凱基菁英學院，倡導內部轉任及職務輪調，2023年轉職及晉升率超過25%。

在友善職場及員工福祉方面，凱基金控持續提供具市場競爭性的薪酬福利，入選「台灣高薪100指數」成分股，優於法令的產假、陪產檢假、陪產假、生日假及健檢假，以及一系列健康活動，包括健走活動及綠色員工餐廳，建構安全健康以及友善的工作環境。凱基金控更進一步宣布明(2025)年將提升集團員工健康檢查福利，以及增加團體保險險種與理賠額度。

除了關注人才發展，凱基金控長期深耕社會共融及高齡議題，本次榮獲「社會共融領袖獎」、「高齡友善領袖獎」肯定。2021年起推出「共融力計畫」結合集團志工力量，攜手地方創生團隊，促進台灣城鄉均衡發展，並創業界之先推出「地方創生志工假期」，帶領集團同仁深入地方，提供第一線的志工服務，開辦至2023年底，吸引超過1,200名同仁參與，陪伴弱勢孩童近150人次、幫助弱勢長輩超過100人。

因應台灣即將進入超高齡社會，凱基金控連續四年攜手伯拉罕共生照顧勞動合作社，結合志工力量打造超高齡社會互助共生典範。藉由志工、捐贈、採購、商模設計等方式，支持伯拉罕在台中和平區部落推動協助長輩經濟自立的「友雞生活計畫」、「All-in-One」多元整合照顧模式，以及建立世代共生的社區建設等三大面向，支持部落長輩在地安老。凱基金控將持續深化永續工程，發揮社會影響力，實現共好社會。

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