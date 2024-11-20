央行公布第3季國際收支！締造三項歷史新高紀錄 其中兩項與台積電有關
中央銀行20日公布今年第3季國際收支，締造三項歷史新高紀錄。「護國神山」台積電（2330）供應鏈海外設廠「打群架」，促使國人對外直接投資連兩季突破百億美元、締造歷史單季冠亞軍紀錄；今年前三季國人對外直接投資249.3億美元，創歷年同期最高；國人海外旅遊熱，但來台遊客續減，導致第3季旅行收支逆差36.9億美元，創歷年單季新高。
央行今日公布國際收支，第3季經常帳順差274.8億美元，金融帳淨流出（淨資產）245億美元，國際收支順差16.1億美元。今年第2季與第3季，金融帳下國人對外直接投資連兩季突破百億美元，分別為107.1、106.6億美元，創歷年單季新高與次高，今年前三季對外直接投資249.3億美元，同步寫下歷年同期最高。
央行經研處副處長陳斐紋指出，地緣政治因素推動全球供應鏈移轉，台積電等高科技廠商遠赴海外設廠投資，是國人對外直接投資締造新猷的主因；投審會資料顯示，台積電6月申請在日本投資12吋晶圓廠熊本二廠，9月增資美國亞利桑那晶圓廠75億美元。
此外，國人海外旅遊熱，但來台遊客人數未見明顯增加，導致第3季旅行收支逆差36.9億美元，締造歷史單季新高。統計顯示，第3季旅行收入25.1億美元，旅行支出62億美元，旅行收支逆差36.9億美元，創歷年單季最大，致服務收支呈逆差46億美元、為歷史第三大。
陳斐紋表示，第3季出國人數448萬人次、已回到2019年第3季疫情前的水準，但今年以來國內因天災因素，來台觀光人數僅173萬人次，僅疫情前的0.62倍，使旅行收支逆差擴大的主因。
央行公布，第3季經常帳順差較去年同期減少16.5億美元，其中商品貿易順差291.7億美元，減少19.5億美元，主要是出口引申需求帶動廠商備料擴增，促使進口增額大於出口增額。
金融帳方面，第3季直接投資淨流出80.1億美元；其中居民對外直接投資淨流出106.6億美元，外資來台直接投資淨增加26.5億美元。央行數據顯示，證券投資淨流出243.1億美元。其中，居民增持國外股權證券，對外證券投資淨流出65億美元；外資減持台股，非居民證券投資淨減少178.1億美元。
今年前三季，經常帳順差798.3億美元，金融帳淨流出680億美元，國際收支順差67.4億美元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言