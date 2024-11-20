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熱錢出走、股匯雙挫 新台幣走貶收32.494元

中央社／ 台北20日電
昨天資金大舉回流之後，今天又轉頭匯出，導致台灣股匯市同步走跌，新台幣兌美元今天收盤收32.494元，貶值7.4分，台北及元太外匯市場總成交金額15.005億美元。聯合報系資料照
昨天資金大舉回流之後，今天又轉頭匯出，導致台灣股匯市同步走跌，新台幣兌美元今天收盤收32.494元，貶值7.4分，台北及元太外匯市場總成交金額15.005億美元。聯合報系資料照

外資心思難測，昨天資金大舉回流之後，今天又轉頭匯出，導致台灣股匯市同步走跌，新台幣兌美元今天收盤收32.494元，貶值7.4分，台北及元太外匯市場總成交金額15.005億美元。

儘管美國科技股收高，台股漲勢無力續航，震盪收低，加權指數下跌160.44點，收在22688.36點。外資再次提款台股並匯出，今天賣超台股-321.6億元。

新台幣兌美元今天以32.38元開盤後，最高32.38元、最低32.504元。外匯交易員表示，新台幣匯率除了看美元臉色，外資也具有主宰力量，如今美元指數續處高位，外資又偏向匯出，導致新台幣重返貶勢。

央行統計，美元指數今天小漲0.11%，亞幣持續疲弱，韓元微貶0.01%，人民幣小跌0.02%，新台幣貶幅居中、下跌0.23%，日圓匯價再次下殺、重貶0.73%。

外匯交易員指出，雖然美國總統大選落幕，但川普本身就是極大的不確定性，後續人事布局、政策方向受到矚目，加上地緣政治風險續存，市場氛圍略顯觀望，使得外資呈現雙向操作，沒有持續且大舉匯入，新台幣缺乏升值力道。

外匯交易員接著表示，短線可先關注輝達即將公布的財報，是否能提振投資人士氣，又或是帶來殺傷力，攸關後續股匯表現，而美國陸續公布的經濟數據，攸關聯準會後續降息步調，仍須密切關注。

台幣匯率 外匯 外資 新台幣 美元指數

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