金融總會今率金融業簽署「金融業環境宣言」 彭金隆提五大行動方向

金融總會今日舉行「金融業環境宣言簽署」記者會，金管會主委彭金隆致詞指出，金管會和其他部會已共同建立的「淨零推動工作平台」，將導引更多資金進入永續領域，而金融業今日簽署的宣言，未來具體化為五大行動方向，包括推動淨零排放、發展綠色金融，響應轉型金融趨勢，應用金融科技、以及履行社會責任和公司治理。

金融總會理事長陳慧遊在致辭時也指出，此次簽署宣言，獲得35家團體會員機構的支持，更具環保巧思，用電子簽署方式進行，且啟動儀式用運轉風車來象徵綠能和生生不息，未來將結合各界力量，結合台灣淨零達標。陳慧遊也指出，金融總會在2022年已成立「金融業淨零推動工作平台」，下設6工作群，由永續金融先行者聯盟6家金控分別作為召集人，未來將持續運作之外，這次金融總會率先發動邀請金融業共同簽署這份環境宣言，將有五大承諾。

彭金隆和一起出席的環境部長彭啓明同姓，彭金隆今日致辭時同樣不改幽默本色說，「雙彭出動只有二種狀況，重要，還是重要！」他指出，今日金融業簽署環境宣言的見證，時值COP高峰會討論氣候變遷及淨零轉型，這也展現台灣金融業的決心和行動力。

彭金隆也指出，賴總統上任之後的國家希望工程，已並將「綠色成長和2050淨零轉型」作為其中一個施政目標，金管會也在10月29日提出「綠色及轉型金融行動方案」，不但推綠色金融，也進而將重心延伸至推動「轉型金融」，希望能建立起更具韌性和包容性的金融生態系，來提供金融資源，協助企業逐步減碳，實踐永續轉型。

此外彭金隆表示，金管會已結合環境部、經濟部共同成立「淨零推動工作平台」，來建立起跨部會、公私協力架構，也將導引更多資金投入轉型及永續發展的努力。

彭金隆亦期許，金融業未來能從「催化劑」角色，轉為「加速器」，協助企業更有效率轉型，金管會也將透過政策支持及資源整合，希望金融業者共同打造更具韌性、競爭力和前瞻性的金融市場，成為推動淨零轉型和永續發展的重要力量。

陳慧遊亦代表宣讀宣言的五大承諾指出，金融業在社會發展與經濟繁榮中扮重要角色，這五大承諾包括了：1. 共同推動2050淨零排放目標：配合政府轉型規畫，落實轉型行動，持續執行各重要任務；2. 持續精進發展綠色金融：透過融資支持低碳創新和轉型，發展綠色及永續領域商品，規畫減碳策略、培育金融人才；3. 響應國際轉型金融趨勢：提供金融服務協助高碳排產業轉型；4. 運用科技加速綠色轉型：持續導入AI及區塊鏈來強化效率，結合創新能量共同研發綠色金融科技、帶動綠色金融科技生態系發展；5. 兼顧社會責和公司治理：參與公益，配合世界地球日淨灘，推動無紙化和綠色採購，持續落實公司治理，建立永續發展生態體系。