前進東京展現熱血台式應援 旅綜險4大要點保障旅程安全

2024年世界棒球12強預賽，台灣以預賽分組第二名前進東京，吸引許多球迷打算跟著中華隊前進東京，加油打氣，出發前投保國外旅綜險，建議要包含：海外突發疾病保險、傷害醫療保險、班機延誤及行李延誤不便險四大保障。

兆豐保險提醒，要注意的是，出國旅遊可能因天候等外在因素導致航班或行李延誤，飲食不潔造成食物中毒或因意外事故受傷而必須就醫，不僅打壞旅遊興致，海外昂貴的醫療費用更會讓荷包大失血，因此透過保險來分散風險就顯得相當重要。

以兆豐保險推出之國外旅行綜合保險專案涵蓋海外突發疾病醫療健康保險及不便險。被保險人在旅途中意外身故保險金最高1,000萬元；實支實付傷害醫療保險金理賠金額最高100萬元；重大燒燙傷保險最高可達500萬元；此外，若旅途中因突發疾病需緊急就醫，也可申請理賠。

兆豐保險表示，若民眾以乘客身分所搭乘之定期航班較預定出發時間延誤4小時以上，被保險人可提出保險理賠申請；此外，針對行李延誤方面，被保險人於海外旅行期間內，其隨行託運行李延誤6小時以後仍未領得時，向航空業者開立行李延遲抵達6小時以上之證明，作為保險理賠所需文件，保險公司即可理賠。