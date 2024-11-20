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公平會首度開罰！苗栗建案廣告掛保證銀行房貸 被罰40萬元

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
公平會今天首度針對建商宣稱銀行貸款額度及信託保證廣告不實，進行裁罰。圖為房市示意圖。本報資料照片
公平會今天首度針對建商宣稱銀行貸款額度及信託保證廣告不實，進行裁罰。圖為房市示意圖。本報資料照片

公平會在本(20)日第1727 次委員會議通過，陞禧建設開發有限公司銷售苗栗縣苗栗市「陞鎂園」建案，廣告刊載「已預留華南銀行貸款額度」、「華南銀行信託保證」，因與事實不符，就足以影響交易決定之商品內容為虛偽不實及引人錯誤之表示，違反公平交易法第21條第1項規定，處新臺幣40萬元罰鍰。這也是公平會首度針對建商宣稱銀行貸款額度及信託保證廣告不實，進行裁罰之新案例。

公平會表示，陞禧公司銷售「陞鎂園」建案，前揭廣告給人的印象為民眾購買該建案，可以獲得華南銀行預留的貸款及擔保信託保證。但經調查後發現，陞禧公司並無與華南銀行簽訂預留貸款額度或信託保證相關文件。因此，陞禧公司廣告宣稱與事實不符，違反公平交易法第21條第1項規定。

公平會提醒，是否可以獲得房屋貸款及保證，是購屋者重要的考量因素，足以影響交易決定，故建商刊載不動產廣告，應注意確能提供相關內容，避免使用錯誤的廣告用語來誤導消費者，且會因不實遭受處罰。

公平會 廣告不實 建商 建案 華南銀行

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