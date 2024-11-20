兆豐投信深耕職場福祉 2024年榮獲TCSA台灣企業永續獎肯定
兆豐投信長期致力於打造幸福企業，推動員工關懷方案，榮獲台灣永續能源研究基金會「2024第十七屆TCSA台灣企業永續獎──職場福祉領袖獎」，建立全方位的員工照護體系，在職場安全、健康促進及性別平等各面向展現卓越成效。
除此之外，兆豐投信今年已榮獲該主辦單位頒發獎項「2024第四屆TWSIA台灣永續投資獎：個案影響力類──永續基金──金級」殊榮，彰顯兆豐投信除了秉持專業管理的精神，同時對於員工關懷與職場環境營造方面的規劃也不遺餘力。
「發揮正向影響，引領永續發展」為兆豐金控（2886）宗旨，作為兆豐金控的一員，兆豐投信持續致力於實踐永續發展；兆豐投信董事長陳佩君表示：「員工是企業最重要的資產，我們致力打造友善職場環境，持續精進各項員工關懷措施。獲得職場福祉領袖獎的肯定，不僅是對公司推動職場福祉的重要里程碑，更是激勵我們持續前進的動力。」
兆豐投信在職場福祉推動上的努力，已展現具體的成效，2023年員工敬業度調查較前年更有顯著提升，充分證明各項政策措施的有效性，並在官網「永續專區」公開揭露執行成效，展現高度的企業透明度與責任感。
兆豐投信持續深化ESG永續發展，在追求營運成長與專業投資績效的同時，實現員工照護的承諾，接軌國際永續趨勢，深化企業永續治理，致力營造幸福職場，實踐永續金融的理念，邁向永續發展的核心價值。
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