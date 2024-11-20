元大金控集團獲TCSA台灣企業永續八獎項 重視實踐ESG領域正向發展

元大金控（2885）以「成為國際永續標竿企業、積極為後代打造更好的未來」為永續願景，重視實踐環境、社會、公司治理(ESG)等領域的正向發展，貫徹永續發展理念，建立永續經營管理與服務模式，屢獲國內外專業機構高度讚揚，元大金控與旗下子公司元大證券、元大銀行、元大投信榮獲第17屆TCSA單項績效獎八項大獎，樹立永續典範。

元大金控長期關注氣候變遷及全球碳定價議題，充分發揮永續金融先行者影響力，為響應《巴黎氣候協議》，落實SBTi及企業碳管理，領先業界制定內部碳價，以實際行動響應淨零碳排，今年獲「氣候領袖獎」，也是第三度獲此殊榮；元大金控暨元大文教基金會旗艦活動「Dream Big元大公益圓夢計畫」自2016年發起，已攜手52個團體實踐夢想，逾7,000人次的元大志工參與，總服務場次超過320場，在發揮金融專業同時，將愛的力量加乘，成為最夯的圓夢公益服務平台，獲頒「社會共融領袖獎」。

秉持「人才永續，永續人才」理念，元大證券透過業務戰力招訓、金融專業精進與績效管理落實等機制，打造完善教育訓練與人才發展藍圖，榮獲「人才發展領袖獎」；「投資先生APP」為國內證券業首家通過英國標準協會(BSI)ISO 14067碳足跡驗證的APP，減少紙本及實體服務的碳排放，整合ESG選股指標供客戶投資決策參考，榮獲「創新成長領袖獎」；在企業資安威脅與常態性資安衝擊下，元大證券作為國內證券商龍頭，挹注資源強化資訊安全防護，保護公司資訊資產及客戶資料，榮獲本屆「資訊安全領袖獎」。

元大銀行持續以優質商品與數位體驗，顛覆傳統金融操作模式，以全台第一個零碳APP「綠色行動銀行」服務摘下「創新成長領袖獎」；鑽金碳吉碳帳戶讓使用者透過數位金融來實踐減碳行動，攜手同樣有環保意識的企業，打造減碳生態圈商業模式，元大銀行希望藉由在生活轉型策略目標上的作為，能夠喚起更多人的環保意識，期待客戶透過「鑽金碳吉碳帳戶」，共同邁向綠色金融新時代。

身為公募基金資產管理業龍頭，元大投信提供「一站式數位金融服務」、LINE官方帳號個人化服務，及開放線上申請ETF數位帳單，有效推動永續減碳目標，2022年領先同業發起三方議合，由國內企業走向海外企業、單一議合走向集團議合，以實際行動提高被投資公司對本集團議合之關注度及重視，以形成永續互利共生聯盟，健全ESG議合多元夥伴關係，榮獲「創意溝通領袖獎」及「創新成長領袖獎」。

TCSA台灣企業永續獎於2008年舉辦，截至2023年累計有731家企業參獎，已成為台灣永續界極具公信力的指標性獎項，被譽為「永續界的奧斯卡」；元大金控集團關注國內外永續議題，發揮永續金融先行者影響力，從倡議到實踐，引領產業與社會邁向永續，攜手所有利害關係人共創永續影響力價值，朝「國際永續標竿企業」目標邁進。