快訊

北分署公務員之死 同事揭謝宜容好大喜功…迎合政院AI政策釀悲劇

卓揆下令！疾管署急改口：「土皇帝」霸凌案 調查結果一周內出爐

台鐵區間車遲未開…驚見司機臉色發紫猝死 健檢僅一紅字

聽新聞
0:00 / 0:00

元大金控集團獲TCSA台灣企業永續八獎項 重視實踐ESG領域正向發展

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大金控集團囊括第17屆TCSA單項績效獎八項大獎。(元大金控/提供)
元大金控集團囊括第17屆TCSA單項績效獎八項大獎。(元大金控/提供)

元大金控（2885）以「成為國際永續標竿企業、積極為後代打造更好的未來」為永續願景，重視實踐環境、社會、公司治理(ESG)等領域的正向發展，貫徹永續發展理念，建立永續經營管理與服務模式，屢獲國內外專業機構高度讚揚，元大金控與旗下子公司元大證券、元大銀行、元大投信榮獲第17屆TCSA單項績效獎八項大獎，樹立永續典範。

元大金控長期關注氣候變遷及全球碳定價議題，充分發揮永續金融先行者影響力，為響應《巴黎氣候協議》，落實SBTi及企業碳管理，領先業界制定內部碳價，以實際行動響應淨零碳排，今年獲「氣候領袖獎」，也是第三度獲此殊榮；元大金控暨元大文教基金會旗艦活動「Dream Big元大公益圓夢計畫」自2016年發起，已攜手52個團體實踐夢想，逾7,000人次的元大志工參與，總服務場次超過320場，在發揮金融專業同時，將愛的力量加乘，成為最夯的圓夢公益服務平台，獲頒「社會共融領袖獎」。

秉持「人才永續，永續人才」理念，元大證券透過業務戰力招訓、金融專業精進與績效管理落實等機制，打造完善教育訓練與人才發展藍圖，榮獲「人才發展領袖獎」；「投資先生APP」為國內證券業首家通過英國標準協會(BSI)ISO 14067碳足跡驗證的APP，減少紙本及實體服務的碳排放，整合ESG選股指標供客戶投資決策參考，榮獲「創新成長領袖獎」；在企業資安威脅與常態性資安衝擊下，元大證券作為國內證券商龍頭，挹注資源強化資訊安全防護，保護公司資訊資產及客戶資料，榮獲本屆「資訊安全領袖獎」。

元大銀行持續以優質商品與數位體驗，顛覆傳統金融操作模式，以全台第一個零碳APP「綠色行動銀行」服務摘下「創新成長領袖獎」；鑽金碳吉碳帳戶讓使用者透過數位金融來實踐減碳行動，攜手同樣有環保意識的企業，打造減碳生態圈商業模式，元大銀行希望藉由在生活轉型策略目標上的作為，能夠喚起更多人的環保意識，期待客戶透過「鑽金碳吉碳帳戶」，共同邁向綠色金融新時代。

身為公募基金資產管理業龍頭，元大投信提供「一站式數位金融服務」、LINE官方帳號個人化服務，及開放線上申請ETF數位帳單，有效推動永續減碳目標，2022年領先同業發起三方議合，由國內企業走向海外企業、單一議合走向集團議合，以實際行動提高被投資公司對本集團議合之關注度及重視，以形成永續互利共生聯盟，健全ESG議合多元夥伴關係，榮獲「創意溝通領袖獎」及「創新成長領袖獎」。

TCSA台灣企業永續獎於2008年舉辦，截至2023年累計有731家企業參獎，已成為台灣永續界極具公信力的指標性獎項，被譽為「永續界的奧斯卡」；元大金控集團關注國內外永續議題，發揮永續金融先行者影響力，從倡議到實踐，引領產業與社會邁向永續，攜手所有利害關係人共創永續影響力價值，朝「國際永續標竿企業」目標邁進。

元大金控集團獲TCSA單項績效獎。(資料來源：元大金控)
元大金控集團獲TCSA單項績效獎。(資料來源：元大金控)

ESG 元大金控 減碳 資安

延伸閱讀

中鋼獲「全球企業永續獎」及「ESG永續發展領航獎」

國泰耕耘ESG有成 囊括TCSA台灣企業永續獎六項大獎

美債殖利率飆高！中信投信：債市敲響川普新政警鐘 金融業可望受惠

ESG投等債 買點浮現

相關新聞

彭啓明：川普不會放棄氣候變遷為美國帶來的MEGA機會

對於川普上任之後的川普2.0會否帶來永續轉型的衝擊，彭啓明則認為永續不會「白作」，因為他8年前川普第一次當選時，就已看過...

前進東京展現熱血台式應援 旅綜險4大要點保障旅程安全

2024年世界棒球12強預賽，台灣以預賽分組第二名前進東京，吸引許多球迷打算跟著中華隊前進東京，加油打氣，出發前投保國外...

公平會首度開罰！苗栗建案廣告掛保證銀行房貸 被罰40萬元

公平會在本(20)日第1727 次委員會議通過，陞禧建設開發有限公司銷售苗栗縣苗栗市「陞鎂園」建案，廣告刊載「已預留華南...

兆豐投信深耕職場福祉 2024年榮獲TCSA台灣企業永續獎肯定

兆豐投信長期致力於打造幸福企業，推動員工關懷方案，榮獲台灣永續能源研究基金會「2024第十七屆TCSA台灣企業永續獎──...

元大金控集團獲TCSA台灣企業永續八獎項 重視實踐ESG領域正向發展

元大金控（2885）以「成為國際永續標竿企業、積極為後代打造更好的未來」為永續願景，重視實踐環境、社會、公司治理(ESG...

富邦證券獲台灣企業永續獎「創新成長領袖獎」殊榮 連兩年獲獎

富邦證券長期推動數位創新應用，20日在財團法人台灣永續能源研究基金會（TAISE）舉辦的「2024第十七屆TCSA台灣企...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。