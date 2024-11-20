南山人壽獲頒台灣企業永續獎、全球企業永續獎三大獎

秉持「以人為本」的核心價值，南山人壽結合保險核心職能與專業，積極落實各項企業永續作為，20日獲頒台灣企業永續獎(TCSA)永續單項績效獎公司治理類的「資訊安全領袖獎」以及「透明誠信領袖獎」；並以英文版的永續報告書及ESG網站獲頒全球企業永續獎(GCSA)的「永續報告書獎Sustainability Reporting」，肯定南山人壽在公司治理、資訊安全治理以及永續資訊揭露的卓越成效，獲獎實至名歸。

南山人壽積極展現在資安管理上的領先地位，為強化資訊的安全性，建置完善的資安政策與程序，由董事會核定「資訊安全政策」，並設置具獨立性之資訊安全專責單位，建置完善的資安管理制度與規範程序。在資安防護與管理上，南山人壽著重全面性且各司其職的資安監控策略，採取多層次、多方位的措施管控，提升資安防護水準，並持續擴大資安監控機制，以及對資安監控與防護的有效性評估，全面性強化整體資安防禦機制及新興科技的資安風險鑽研。

同時，南山人壽建立資訊安全緊急事故應變處理程序，針對不同的攻擊樣態與情境，持續辦理資安攻防演練，透過實兵演練攻擊應變程序，並搭配資安事件通報程序，驗證防禦應變機制有效性，提升自身的安全性，積極因應日益嚴峻的資安挑戰。

南山人壽持續精進資訊安全管理，目前持有ISO27001 ISMS資訊安全管理系統、BS 10012 PIMS個人資料管理制度國際標準證書，並導入BCM國際標準、建立營運持續管理制度，同時，透過資料保護保險，作好風險轉移，足以證明南山人壽在資訊安全、個人資料保護和營運持續管理方面具高度成熟性。除維持國際標準證書的有效性，南山人壽也對供應商的資安管理、雲端服務及AI人工智慧等應用制定相關資安規範，確保資安體系的全面覆蓋，為多變的資安挑戰提前作好準備。

南山人壽秉持「誠信第一、服務至上」的核心企業價值，致力於保障股東、保戶以及利害關係人的權益，建立完整的公司治理架構。透過誠信經營政策及36項與誠信經營有關之內部管理辦法，南山人壽建立了健全的公司治理和風險控管機制。南山人壽全體董事和高階管理層均需簽署「遵循誠信經營政策聲明書」，以身作則督導經營團隊，並定期評估營業範圍內可能發生的不誠信風險，將誠信經營執行情形納入稽核查核範圍，由董事會督導各項誠信經營措施；同時，主動將誠信理念推廣至供應鏈，西元(下同)2023年已邀請210家往來合作廠商作出誠信經營承諾並簽署承諾書。

南山人壽取得ISO 10002客戶申訴處理管理系統驗證，也領先同業，設身處地從客戶角度思考，積極主動守護消費者權益，提出修法建議方案，不論對主管機關、保險同業及社會均產生正向與長遠的影響。南山人壽在公司治理及誠信經營的諸多努力，獲得台灣企業永續獎評審的一致肯定，成為本屆唯一獲頒「透明誠信領袖獎」的金融業者。

為強化與利害關係人的溝通，南山人壽自2014年起每年發布企業社會責任報告書，具體揭露公司在環境、社會及公司治理(Environmental, Social and Governance, ESG)的具體作為及成果；配合主管機關政策，在2020年更名為「南山人壽永續報告書」，並開始發布中、英文版本。本次獲獎的2023年英文版南山人壽永續報告書及英文版ESG網站(網址：https://www.nanshanlife.com.tw/public_promotion/subject/ESG/ESGen/index.html)，除符合GRI準則和SASB準則指標進行資訊揭露外，在視覺設計上，採用南山人壽的新企業識別系統，使用藍、綠、黃等活潑顏色，配合圓角字體，軟化金融業嚴肅與拘謹的形象，並增加報告書內容索引互動連結，及英文ESG網站的豐富性及互動性，有效拉近與一般民眾的距離，增加易讀性，讓永續資訊的傳達更為親民，獲頒本屆全球企業永續獎的「永續報告書獎Sustainability Reporting」。

南山人壽深耕台灣逾一甲子，始終秉持「用心付出，以行動守護」的信念，致力為客戶提供保障及關懷，展望未來，南山人壽將持續推動公司治理、社會及環境的正向改變，落實企業社會責任，攜手各利害關係人前行，打造一個更健康永續的未來。