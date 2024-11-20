國泰耕耘ESG有成 囊括TCSA台灣企業永續獎六項大獎

《2024 第十七屆TCSA台灣企業永續獎》20日舉行頒獎典禮，國泰金控（2882）旗下四大子公司，國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券共獲頒六項永續單項績效領袖獎，在「創新成長」、「資訊安全」、「人才發展」等領域備受肯定，顯見國泰落實金融先行者的承諾，將永續精神融入營運與各項服務，持續從環境、社會及公司治理層面發揮正向影響力，一起邁向2050淨零願景。

國泰人壽以投資（Investment）、營運（Operation）、科技（Technology）三維度建立綠色生態圈，發揮綠色金融影響力指標關鍵，榮獲「氣候領袖獎」。在公司營運上，透過全面性導入綠電達到營運碳排減量目的，至2023年綠電使用量逾627萬度，綠電使用比例占11.7%；並將再生能源使用與營運碳排放量等指標，納入高階主管年度KPI，強化氣候目標管理力道。

另一方面，積極推動數位化減碳機制，落實國泰「綠色與數位雙軌轉型」策略，將商辦租賃轉型為「綠色租賃方案」；推出「hub新型態辦公服務」，結合「Green as a Service國泰碳管理平台」，透過系統化管理，提供準確、完整且可靠的溫室氣體排放數據，協助承租戶取得與使用綠電，助力淨零碳排。國泰人壽表示，為推動永續金融發展，除將ESG議題納入營運與投資決策過程，亦積極參與國際倡議組織/活動與企業進行氣候議合，同時遵循國際氣候與自然相關倡議，成為首家參與Nature Action 100業者，帶動產業淨零轉型，邁向低碳經濟。

國泰世華銀行長年為打造企業永續而努力，本屆拿下「資訊安全領袖獎」、「人才發展領袖獎」肯定。在資安層面，國泰世華銀行訂定「資安永續策略發展藍圖」，涵蓋資安管理、技術防護、系統平台安全等八大面向，近年來更持續精進資安管控措施，如零信任架構設計、資訊服務供應商管理、雲端治理框架規劃、資安治理成熟度、投保資安險及各項實兵演練等作為，同時已通過 ISO 27001、ISO 22301、BS 10012、PCI DSS、CNS 29100-2及 Uptime Institute Tier III等多項國際標準認證，以實際行動提升銀行整體資訊及資安防護能力。

國泰世華銀行以「投資員工未來」為核心理念，打造具有人才競爭力的基礎建設，包含廣度與深度兼具的培訓系統、推動共創共學生態圈，創造橫跨海內外的發展舞台，以及多元共融的職場文化，幫助員工應對未來演化，提升職場競爭力，達成自我實現。而從今年員工投入度調查創近十年新高，顯示相關舉措深獲員工認可。

國泰產險榮獲「創新成長領袖獎」，以「奠基科技基礎」、「人機協作」、「異業生態圈」、「客戶體驗」為重心，建構數位轉型策略藍圖。在保險銷售方面，國泰產險應用AI技術打造商業險的「頭家諮詢室」，根據每位客戶的需求及風險情況，智能推薦適合的保險方案，並即時呈現試算價格，使客戶在選擇保險時更加自主，既省時又安心。

另在理賠服務上，國泰產險打造全險種一站式理賠管理平台，實現紙本案件全面數位化，更推出全台首創「判決體傷估損模組」，採用大型語言模型，從幾十萬筆判決資料中，快速擷取重要資訊，加速理賠同仁處理案件。此外，該平台也運用關聯網絡模組，可精準預警異常風險案件，有效提升理賠風險控管，進一步保障客戶權益。

國泰證券以「全方位數位券商」為目標，持續將創新力、永續力注入數位服務，不僅五度榮獲「創新成長領袖獎」，更憑藉強化資訊安全韌性，首度拿下「資訊安全領袖獎」的肯定。國泰證券致力打造貼近客戶所需的數位服務，2023年底領先開辦「證券型代幣（STO）」，開啟台灣數位資產的新紀元，同時為呼應政府2050淨零轉型目標，鼓勵再生能源、減碳、減塑、水資源等ESG 領域的非上市櫃企業進行募資，發揮綠色金融影響力。國泰證券亦以提供安全穩定之數位服務為己任，完成異地備援、投保資安險、打造資安聯防體系等多項資安強化措施，更攜手國泰期貨取得「ISO 22301營運持續管理制度認證」，透過滾動式調整資安策略，以因應各式資安挑戰，展現對永續數位金融的高度重視與承諾。