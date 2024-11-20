富邦人壽攜手高科大 舉辦「2024風險管理與保險產學論壇」

富邦人壽為落實企業社會責任，藉由「產學合作」形成學校與企業共同培育人才的重要機制，特與國立高雄科技大學合作，於19日假高科大第一校區國際會議廳舉辦「2024風險管理與保險產學論壇」，就風險管理與保險行業發展趨勢、政策法規等熱點問題進行深入探討，吸引近250名師生參與。

本次論壇特邀金融監督管理委員會保險局古坤榮主任秘書及高科大管理學院楊景傅院長蒞臨，並由高科大副校長蔡匡忠與富邦人壽資深副總經理陳櫻芽進行產學合作簽約儀式，促進學術研究和實務運作的結合，並增進雙方交流與合作。

國立高雄科技大學副校長蔡匡忠於論壇開場表示，基於先前擔任研發長及產學長的相關經驗，發現產官學合作是推動產業發展的重要關鍵，本次與富邦人壽簽約，以及高科大先前與富邦產險的合作經驗，均展現產業界與學術界攜手合作的優勢與重要性。面對氣候變遷等高風險挑戰，保險與風險管理成為建構韌性社會的核心，期望透過更多如本次論壇的產學合作，促進產業進一步發展。高科大管理學院楊景傅院長亦表達管理學院對於產學合作的重視，希望未來進一步建立更深化的合作關係。

金融監督管理委員會保險局古坤榮主任秘書則以自身豐富的職涯歷程為例，包括在證期局25年的服務期間，累積了許多不同領域的管理經驗，近年方轉至保險局服務。他鼓勵學子考慮包含公務員等多元職涯選擇，強調在公部門亦有機會獲得與眾不同的歷練，並與學生大方分享對金管會和金融職涯的了解與建議。

富邦人壽資深副總經理陳櫻芽則表示，藉由富邦人壽與高雄科技大學產學合作之契機，得以將學理與實務之間進行充分對話，且透過本公司資深主管分享保險業風險管理實務瞭解保險業的實際運作過程，有助在校學生對於未來職涯之掌握及規劃。

本次論壇主題涵蓋保險業監理及風險控管實務、金融業永續治理，理論與實務兼具。此外，「永續發展」為富邦人壽之核心價值，因此本次論壇邀請業界專家就相關議題進行講座，期能拋磚引玉，邀請各界積極參與，為永續發展共盡一份心力。

論壇首先由國立政治大學風險管理與保險學系張士傑教授主講，聚焦如何通過監管干預，有效降低保險公司償付能力風險的問題；接著由富邦人壽風險控管處呂建霖協理進行實務專題演講，從保險業的投資風險、資金運用、模型發展，以及如何結合風險管理與永續治理，分享實務上保險業的風險控管所遇到的各項課題；最後再由勤業眾信管理顧問公司徐國豪經理分享實務上永續發展的趨勢與永續金融標準，並進一步闡述永續保險市場發展實務，包含相關財務揭露及創新永續保險商品案例分享等面向。

高科大學生表示，透過本次論壇，對於風險控管實務運作有更進一步的認識，有助於提升專業技能及保險知識，獲益良多。展望未來，富邦人壽與高科大將透過產學合作平台，開展更多不同合作模式，將學校所傳授之專業知識與實務需求接軌。