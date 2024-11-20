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銀行爭取年輕客戶 台外幣優惠存款低門檻、無上限

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
社群銀行歡慶六周年，台外幣帳戶祭出多重優惠，100美元就可以參加優惠美元存款方案。圖/遠銀Bankee提供
社群銀行歡慶六周年，台外幣帳戶祭出多重優惠，100美元就可以參加優惠美元存款方案。圖/遠銀Bankee提供

遠東商銀Bankee社群銀行提供多元且優惠的新台幣外幣活存及定存選擇，更特別趁成立六周年之際，推出「首次外幣交易禮」和「年終抽獎獎金」雙重活動，遠東商銀Bankee社群銀行的客戶不需費時解任務就能享有1.435%利率，且存款金額無上限。

新戶使用推薦碼開戶，推薦人與被推薦人皆能獲得6個月內新台幣5萬元存款額度2.6％優惠存款利率，個人透過社群圈機制最高可享高達500萬額度的2.6%活存高利。

新台幣4個月期1.66%的短天期高利定存方案。單筆最低1萬元「新資金」即可起存，定存開單張數無上限，只要手邊有錢，就可以隨時存進來，惟須注意單張定存金額上限為300萬元。

Bankee短天期高利定存方案，活動期間即日起至 2024年12月31日。

「先講利」外幣定期存款專案，具有高利率、高彈性、低門檻等特色。提前15天「預約解約」（解約當日需存滿1個月），依舊可享高達3.2%的1年期美金（外幣）定存高利，單筆最低等值美金100元就可以開始做定存。

配合六周年慶，即日起至2025年1月31日，首次完成外幣買賣交易，將獲得新台幣50元回饋。

定存 新台幣

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