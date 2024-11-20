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上櫃公司前3季稅前獲利年增11.35% 33家賺逾1股本

中央社／ 台北20日電

櫃買中心今天公布上櫃公司今年前3季營收及獲利資訊。上櫃公司831家不含未於期限內完成公告申報的大略-KY，前3季營收約新台幣2兆187億元，年增6.89%，稅前淨利2344億元，年增11.35%，有33家賺超過1個股本。

櫃買中心表示，前3季獲利成長金額較大的主要產業分別為建材營造增加64億元、文化創意業增加50億元，以及居家生活增加30億元。

每股盈餘方面，櫃買中心統計上櫃公司前3季每股純益為10元以上的公司計有33家；5元以上未達10元的公司計有90家；2元以上未達5元的公司計184家，整體獲利上櫃公司共計602家，占比近7成2。

上櫃公司831家應公告申報10月自結營收，除大略未於期限內完成公告申報外，其餘830家已全數完成。上櫃公司10月累計營收合計2兆2481億元，年增約6.89%。

其中10月營收成長的上櫃公司共有519家，占比62.53%；營收衰退的上櫃公司共有310家，占比37.35%；營收持平的上櫃公司為1家，占比0.12%。

此外，上櫃公司配發112年度現金股利資訊方面，今年截至11月19日公布配發的上櫃公司計586家，約占已公告833家的70.35%，有247家公司未配發。

櫃買中心表示，公告配發現金股利總金額為1598億元，其中每股配發現金股利2元以上為285家。截至今年11月19日止，上櫃公司平均現金股利殖利率為2.59%。

櫃買中心 營收

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