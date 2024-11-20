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永豐金獲「2024 TCSA 台灣企業永續獎」等八大獎項肯定

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

由台灣永續能源研究基金會主辦「TCSA台灣企業永續獎」單項績效獎及「GCSA全球企業永續獎」，20日舉行頒獎典禮，永豐金控（2890）及旗下子公司永豐銀行獲頒八大獎項之肯定，包括永豐金控獲「GCSA全球企業永續獎─永續報告書獎銀獎」、「氣候領袖獎」、「創意溝通領袖獎」、「資訊安全領袖獎」、「職場福祉領袖獎」及「社會共融領袖獎」，永豐銀行則囊括「創新成長領袖獎」及「性別平等領袖獎」。

永豐金控永續報告書遵循GRI、SASB、TCFD和IR等國際永續標準或框架進行編製，並輔以圖表和圖像化的呈現，以及友善閱讀的版面設計，提供利害關係人完整、易讀、易查找的永續資訊，獲頒「GCSA全球企業永續獎─永續報告書獎銀獎」。

永豐金控已承諾在2030年達成自身營運淨零排放、2050年達成全資產組合淨零排放，並已建立科學基礎減量目標（SBT）於2024年1月通過驗證，積極推動綠色營運，獲頒「氣候領袖獎」；持續透過教育推廣、倡議活動、商業服務等多元管道，向客戶及社會大眾倡議減碳生活，獲頒「創意溝通領袖獎」。

另外，以資訊安全為基礎，加速數位創新變革並應用AI防護機器人的自動化資安檢測機制，獲頒「資訊安全領袖獎」；致力打造溫暖且安全的工作環境，並以幸福職場為核心，提供員工全方位支持和關懷，獲頒「職場福祉領袖獎」；小店永豐計畫透過資金和資源的支持，幫助社區小店實現自立利他，發揮更大影響力，成為地方重要力量，獲頒「社會共融領袖獎」。

永豐銀行則打造多元綠能永續生態圈，提供一站式金融服務，協助企業邁向低碳淨零，獲頒「創新成長領袖獎」；關注員工多元性別平等及就業權利，積極打造友善職場環境，獲頒「性別平等領袖獎」。永豐金控未來將持續秉持「Together, a better life」的願景文化，以金融力量攜手各方利害關係人共創美好未來。

永豐金控 永豐銀行 職場

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