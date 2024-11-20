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滙豐銀推美元高利活存專案 符合資格的數位帳戶客戶加碼至4％

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

為了滿足客戶靈活管理資金的需求，滙豐(台灣)銀行針對數位存款帳戶客戶推出新台幣高利活存專案，以加碼至2.4%的年利率，上限金額高達新台幣100萬元，成為市場上最具吸引力的選擇之一。即日起至2024年12月31日止，符合參加資格的「卓越理財」及「運籌理財One能戶」數位存款帳戶客戶，可享有完整3個月期的高利活動，期滿最高可獲得新台幣6,000元的利息。

同時，考量到年底旅遊旺季來臨，越來越多客戶對外幣靈活運用的需求提升，滙豐銀行同步推出美金高利活存專案，提供符合參加資格的「運籌理財One能戶」數位存款帳戶客戶加碼至4%的超值利率，上限50萬美元。無論是短期計畫用於海外旅遊消費，或是暫時存放閒置的美金資金，此方案都能兼顧收益與流動性。

滙豐銀行表示，無論是新台幣或是美金活存，這兩項活動皆以條件簡單、利率優渥為核心，不僅是小資族儲蓄的好幫手，更是存放緊急備用金的絕佳地方，是市場上同類型產品的最佳選擇。此外，開立數位帳戶僅需使用手機操作，最快5分鐘即可完成申請，立即享受超高利率優惠。

儲蓄 新台幣

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