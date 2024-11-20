高盛資產管理：2025年私募市場分散化投資和潛在高回報

高盛資產管理20日發布其年終分析報告《2025 年展望：重新調整的理由》（2025 Outlook: Reasons to Recalibrate）。該報告指出，私募市場持續發展，吸引更多尋求補充傳統市場敞口的投資人。

2025年經濟將更加平衡，有望啟動更多交易並緩解估值和流動性壓力。然而，宏觀環境前景向好不是靈丹妙藥，某些資產類別相對而言更具投資意義。私募投資往往跨越多屆政府，因此當投資人消化選舉結果可能帶來的長遠影響，過度根據當前一屆政府進行配置可能產生意想不到的風險。

高盛另類投資私募股權投資全球聯席主管 Brad Gross 表示：「宏觀環境穩定和投資人預期調整將推動 2025 年私募股權交易的進一步正常化。這一趨勢已經開始，因此儘管各領域存在差異，私募市場整體能夠更好地實現資本退出和新資本部署。運營價值創造仍將是實現回報的關鍵驅動因素。」

在風險投資和成長型投資方面，市場許多領域的估值和增長預期已經正常化，且過去兩年融資環境低迷，使得投資儲備金從 2023 年的創紀錄水平下降。由於此類投資為投資人搭建了參與高增長創新企業的途徑，這些因素為布局該資產類別營造更有建設性的環境。隨著風險投資參與的企業的上市時間表延長，市場對成長型股權投資的需求不斷增長。

供求因素也推動私募信貸的發展。無論是在銀團市場還是私募市場，因投資人尋求擴大對浮動利率信貸的敞口，近幾個季度利差收窄。許多借款人進行再融資，在某些情況下切換公開市場和私募市場的資金來源，或與貸款人對貸款進行重新定價。一些市場參與者注意到，隨著貸款人在價格和條款上的競爭，對貸款人的保護有所鬆動。如果公司遇到壓力，這最終可能會增加貸款人風險。

高盛另類投資私募信貸全球主管 Greg Olafson 表示： 「利率下降因此可能有利於私募信貸市場，緩解供需失衡並有助於利差正常化。」

Greg Olafson 表示： 「對公募和私募信貸的需求之間也將取得平衡，企業將在公開市場較低成本的資本與私募市場更定製化的資本結構和融資方案之間取捨。投資人對私募信貸的興趣將持續並擴大到各個細分領域，例如投資級信貸及資產融資等。」

毫無疑問，全球利率水平和路徑對資產價值至關重要，尤其對房地產這類根據收益定價的資產而言。當各國央行在前所未有的加息週期後進入降息軌道，大多數板塊流動性提升，交易量和價值增加。持續的升值在一定程度上與未來的寬鬆政策相關，並將在供求基本面良好的板塊放大。高盛資產管理對全球房地產投資未來幾年的前景樂觀。

高盛另類投資房地產業務全球主管Jim Garman表示： 「與其他資產類別一樣，房地產基本面能實現穿越市場週期的回報。當前房地產行業的表現以及未來全球房地產需求將持續受人口、科技、可持續發展等大趨勢影響。反映這些主題的資產吸引力也因地區和單一資產質量而異。」

投資人重新關注實質表現，他們「回歸基本」，更加關注財務回報。高盛資產管理認為可投資領域的擴大將帶來更大的實際影響，以及將永續發展與股票表現和可量化影響聯繫的回報。要使全球經濟脫碳，需要將資本引導到排放較高的行業（如水泥、化工和鋼鐵生產商），才能取得真正的進展。