兆豐證券 喜獲證交所頒發盡職治理較佳企業、首屆反詐評鑑傑出獎

雙喜臨門!兆豐證券再度名列臺灣證券交易所評比的「機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」，已連續三年入選；同時榮獲證交所首屆證券商反詐騙評鑑傑出獎。兆豐證券董事長陳佩君表示，兆豐證券會持續努力依循集團對於公司治理、經營效率及風險控管的高度標準，向永續經營的目標邁進。兆豐證券總經理吳明宗特別指出，簽署機構投資人盡職治理守則聲明以來，兆豐證券積極遵循並履行公司盡職治理政策之外，更持續強化責任投資規範。

兆豐證券將ESG議題納入投資評估流程，訂定利益衝突態樣及管理方式以確保客戶或股東利益，以鼓勵投資永續表現較佳的公司；另一方面，亦持續關注被投資公司營運狀況及永續發展策略，透過參與法說會、股東常會等方式，與被投資公司經營階層對話。

為呼應政府2050淨零排放目標，兆豐金融集團已於今(2024)年6月通過SBTi科學基礎減量目標審核，兆豐證券也積極投資已通過 SBTi審核的企業，呼籲未通過的被投資公司一同加入。另一方面，兆豐證券的承銷業務則持續承銷永續債並積極引導企業轉型，自2023年迄今共計承銷11檔主題聚焦於再生能源、能源科技的永續發展債券。在提升資訊揭露程度方面，兆豐證券官網建置盡職治理專區及利害關係人專區，每年並藉由利害關係人問卷調查以瞭解外部關注議題，透過發布永續報告書予以回應。

在反詐作為方面，兆豐證券為強化公私協作的力量，今年與警政署刑事警察局簽署反詐騙合作意向書，並透過多項鼓勵措施引導前線同仁積極阻詐。同時透過多元化管道進行防詐宣導，如官網設置防詐騙宣導專區、於社群平台分享投資及防詐資訊等；另一方面，也將業務、公益與防詐相互結合，持續舉辦金融教育講座及活動，強化不同年齡層投資人的識詐能力及風險意識。

長期以來，兆豐證券為邁向企業永續經營而積極推動公平待客原則及機構投資人盡職治理，今年已繳出四度榮獲金管會公平待客原則評核大型券商組前25%、三度獲選證交所「機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」，同時得到證交所首屆證券商反詐騙評鑑傑出獎等優異成績。

兆豐證券將持續發揮機構投資人的責任及影響力，協助被投資公司綠色轉型、邁向永續，落實集團「淨零轉型，兆豐同行」的重要目標，並且繼續為降低金融詐騙而努力，為投資人的資產把關，提供專業、友善、安全的金融服務。