國泰資產管理《2025全球投資趨勢論壇》展望2025：股債各擅勝場

國泰金控作為全臺最大資產管理業者，秉持「夠穩健，才能靈活前進」的精神，繼今(2024)年7月舉辦首屆《國泰資產管理高峰會》，剖析2024下半年趨勢展望後，今(19)日由國泰世華銀行接力舉行《2025全球投資趨勢論壇》，專家直指美國經濟成長的韌性，以及台灣企業盈餘仍具穩定成長潛力，將為股市基本面帶來支撐；而固定收益資產憑藉穩定現金流優勢，可望吸引全球資金目光。

這次論壇邀請貝萊德(BlackRock)全球固定收益投資長，同時領導環球資產配置投資團隊的Rick Rieder、貝萊德全球首席投資策略師Wei Li(李薇)，以及國泰世華銀行首席經濟學家林啟超共同與會。

針對川普新任期是否將使美國財政赤字增加，進而推高美債殖利率？林啟超指出，美國債務長期增加的趨勢從未改變，但與美國長天期公債殖利率走勢並無明顯關聯。從供需角度來看，全球主權基金、外匯存底及法人機構等大規模資金，對固定收益資產的需求依然旺盛，美債供不應求的情況短期內難以逆轉。

長遠來看，美聯準會(Fed)的貨幣政策仍是主導美債殖利率走勢的關鍵因素。至於降息循環啟動後，債市布局究竟是「送分題」還是「陷阱題」？林啟超分析，明(2025)、後(2026)年降息幅度將受兩大因素影響。首先，需留意川普政府的「關稅」政策對產業的衝擊；其次，「移民」政策可能引發勞動力缺口，進一步推高通膨風險。政策的不確定性恐導致市場情緒波動，易使投資人「蛇影杯弓」，對降息幅度的預期也將反覆調整，債券價格隨之震盪不斷。降息之路顛簸未明，殖利率偏高震盪之際，反而是不錯的布債時機，尤其目前美國長天期公債殖利率仍較過去20年的均值高出1.5%，對重視穩定現金流的投資人而言，還是具「六、七分甜」的吸引力。

Rick Rieder亦表示，過去幾年的新市場環境下，美債殖利率普遍較高，同時利率起伏增加，資產之間的相關性也打破傳統，出現齊漲齊跌，而這種情況在未來一段時間內將會持續。因此，管理利率、信用債和匯率的風險，會比過去來得更為重要。但實質利率上升，意味著固定收益資產的黃金時代可望來臨，善用當前市場狀況，採用以收益為導向的投資策略，將有助於投資人建構平衡且具韌性的投資組合。

Wei Li(李薇)則提到，在人口老化與地緣政治分裂等大趨勢的影響下，全球正處於供給吃緊的時代。預估中期內通膨仍將維持在高於疫情前的水準，因此美國聯準會的降息幅度將低於市場預期。目前，全球正經歷堪比工業革命的轉型浪潮－包括人工智慧的崛起、低碳轉型以及全球供應鏈的重塑，進而帶動大規模資本支出。然而，資本支出的速度、規模和影響仍存在高度不確定性，未來贏家與輸家的差距可能比過去都要更加顯著。正因如此，投資人將可從中掌握投資機會，在承擔合理投資風險的同時，靈活因應轉型帶來的機遇。

林啟超指出，歐美等國際主要央行紛紛轉向寬鬆的貨幣政策，加上中國大陸持續擴大財政支出刺激經濟，全球資金充沛，市場流動性無虞。在此背景之下，AI需求持續暢旺，消費性電子產品有望漸從谷底回溫。預估未來兩年(2025-2026)，全球企業盈餘仍有一定成長，為股市基本面提供支撐。然而，也需留意股市乖離程度偏高，以及川普聲量繞樑市場，偶將干擾市場表現。

整體而言，疫後經濟呈現K型復甦格局，服務業與製造業輪動回升，有效減緩對整體經濟的衝擊，硬著陸風險已顯著降低。在科技業持續帶動下，美、台股明年皆有望持續受惠。然而，美國作為全球最大消費市場，若高利率環境續行，將使借貸成本居高不下，可能進一步侵蝕美國消費者購買力道，進而影響全球終端需求的復甦動能。此外，中國大陸大舉救市措施能否有效提振內需仍有待觀察。同時，新一輪關稅戰風險已逐步升高，全球供應鏈重組趨勢日益明顯，這不僅帶來新的投資機會，也可能引發更大的市場波動。

這次論壇不僅聚焦當前市場的挑戰與趨勢，更彰顯國泰在資產管理領域的價值與承諾。當前，全球資本市場正處於挑戰與機遇並存的關鍵轉折期，市場對更專業的洞察力與穩健的策略需求日益迫切。國泰資產管理秉持「夠穩健，才能靈活前進」的核心精神，融合深厚的投研實力與國際視野，將持續為客戶準確識別市場動態，把握未來趨勢，致力於協助投資人轉化挑戰為成長動能，在全球資產管理版圖中持續發揮影響力，成為投資人最值得信賴的長期夥伴。

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