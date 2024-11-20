保誠人壽發表兒童幸福指數 飲食習慣、睡眠活力表現佳

保誠人壽為台灣長期關注兒童保護的保險公司，於19日發布2024年「保誠兒童幸福指數」，最新結果顯示台灣兒童連續兩年評級為「幸福」。除了持續追蹤台灣兒童幸福程度，今年度，保誠人壽「i寶 保護兒童 誠就未來」兒童保護倡議行動，進一步延伸到整體兒童安全素養，並與新北市教育局合作，擴大兒童保護行動及思維領導影響力。透過各界協力幫助更多兒童建立辨識安全能力，以及運用數位資源成長與學習的能力，同時也持續攜手產官學以及NGO夥伴，推動志工活動，陪伴孩子安心長大。

保誠人壽客戶暨行銷長劉美美表示：「保誠人壽『i寶 保護兒童 誠就未來』倡議來到第五年，已投入超過兩千五百萬元，動員超過百位企業志工參與，用實際行動倡議兒童保護。關注議題涵蓋兒童身體健康、心理健康、教育，今年進一步延伸到安全素養。為了讓更多兒童接觸到『保誠兒童幸福日誌』，同步推出動畫和「保誠兒童幸福練習簿」，並獲得新北市教育局的支持與協助，上架相關素材；也與台灣展臂閱讀協會一起深入校園推廣。很榮幸一路上有這麼多夥伴和我們一起努力，一同致力為台灣兒童創造安全幸福的成長環境。」

「保誠兒童幸福指數」持續追蹤影響台灣兒童幸福的各項指標。今年度的調查結果顯示，身體安全方面，飲食習慣（75分）和睡眠活力（77分）持續為表現最佳的指標；其中飲食習慣指標整體較去年進步，在兒童每日食用危害健康的食品指標提升4分，達到60分，僅三成兒童有做到避免每日食用垃圾食物，顯示兒童在健康飲食觀念還有進步空間。

數位安全方面，3C成癮症（63分）及護眼行動（64分），仍是今年度調查出還需持續改善的指標，即便這兩項指標相較去年持平或略有改善，整體來看仍為偏低，兒童3C使用狀況和其所衍生的議題尚需家長以及各界多關注。

心理安全方面，人際關係互動指標（78分）以及自我成就感/自信指標（78分），為表現最好的兩個指標，其中兒童容易感到緊張不安的分數（65分）相較去年有3分的提升。結果顯示，多數兒童能應對家庭、學校、同儕之間的人際關係，也能肯定自己，心理狀態更趨穩定、愉悅且有安全感。然而兒童偶爾感到緊張不安、或用哭鬧方式表達情緒的情形，值得進一步探討其中的不安來源。

今年，保誠人壽再次與國立清華大學教育心理與諮商學系曾文志教授合作，不斷優化學習素材的形式，以去年度發表的「保誠兒童幸福日誌」為基礎，發展出「保誠兒童幸福練習簿」和動畫影片。今年度更與新北市教育局合作，將相關素材上架於新北親師生平台、數位學習影音網、新北星聯盟等線上教育平台。透過多元素材形式和管道分享，讓學生、家長、老師和一般大眾廣泛運用。

保誠人壽今年度進一步深入校園分享「保誠兒童幸福日誌」，前進新北三峽五寮國小、新北石碇和平國小和其附設幼兒園等，非大都會區學校推廣情緒教育。在台灣展臂閱讀協會陳宥達醫師運用幸福日誌動畫影片和學習單帶領下，保誠人壽志工引導孩子認識生活中的情緒，讓孩子透過實際練習，學到如何面對不安情緒。保誠人壽也捐贈200本「保誠兒童幸福練習簿」給台灣展臂閱讀協會全台51個據點，透過第一線醫療和社區服務夥伴，陪伴家長和孩子一起學習成長的幸福方法。

此外，保誠人壽與長期合作的NGO和社企夥伴，今年同樣在兒童保護領域攜手並進；與家扶基金會共同推廣「真材食學食育計畫」，迄今已舉辦42場活動，幫助超過1,598位弱勢孩子及其家庭；與用心快樂社會企業推展「偏鄉兒童藝術美學紓壓課程」，已有近200位兒童受惠；也和臺灣還我特色公園行動聯盟，在台北市舉辦3場「街道小玩咖」公益兒童街道遊戲，超過900位親子在馬路上盡情遊戲。保誠人壽秉持「保障每個人生、誠就每個未來」的企業宗旨，將持續倡議「i寶 保護兒童 誠就未來」兒童保護並深化與各界的合作，回饋社會擴散幸福影響力；同時將持續深耕台灣，提供適合台灣民眾的保險商品與服務。