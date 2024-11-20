國泰金數位創新 獲IDC大獎

國泰金控（2882）整合集團資源，在金管會保險局和產險公會支持下，攜手子公司國泰產險，與數位數據暨科技發展中心（DDT）團隊運用區塊鏈技術，推動業界第一個去中心化資料交換系統「產險聯盟區塊鏈」，在2024 IDC（國際數據資訊）亞太區「未來企業大獎」中，獲頒「產業生態創新獎」之國際殊榮 。

「產險聯盟區塊鏈」解決產險業者間理賠作業共同痛點，加速理賠作業效率，打造出兼具符合監理期待及流程數位化的數位化理賠作業平台。國泰金控協理高華志表示，產險聯盟區塊鏈以強制車險及任意險為基礎發展，成功解決產險同業間理賠作業痛點，未來將持續擴大應用場景，解決業界共同痛點，提升產業協作效率，使平台成為兼具產險業作業數位化及數位監理的重要基石。

「產險聯盟區塊鏈」由國泰金控與國泰產險共同推動，與國內14家產險業者協力合作，將區塊鏈應用延伸至產險實務作業。

由於過往產險業者在進行跨公司理賠作業時，皆會耗費大量人力、物力。以汽機車強制險理賠為例，過去在同業案件受理確認、案件審核流程、理賠案件進度等皆會耗費大量人力及時間來回對照，且有客戶個資交換外流疑慮，而「產險聯盟區塊鏈」運用具有去中心化特色的區塊鏈技術，成功打造符合監理期待及自動化流程數位化的產險業數位化理賠作業平台，讓各公司可以以加密及高信任度的方式交換資料，資料不可任意竄改且匿名，鎖定汽機車強制險與任意險，一站式鏈上完成案件審核、給付及追償，大幅降低理賠作業時間及紙本作業風險，建立同業信任關係、促進產險業整體數位化發展。自2022年上線至今，已有14家業者加入平台 。

「產險聯盟區塊鏈」成績有目共睹，上線一年鏈上作業已結案3萬件以上賠案，更為聯盟同業平均每月節省1,600小時的作業流程時間，未來國泰將持續為「產險聯盟區塊鏈」區塊鏈資訊共享平台研發，跨業共築保險創新生態圈，透過共享技術獲得更大的數位資產運用與管理彈性，進而強化風險控管能力，並對於消費者的服務效率與品質達到更進一步的提升。