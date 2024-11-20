聽新聞
0:00 / 0:00

國泰金數位創新 獲IDC大獎

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
國泰金控攜手子公司國泰產險，與數位數據暨科技發展中心(DDT)團隊運用區塊鏈技術，推動業界「產險聯盟區塊鏈」，榮獲2024 IDC亞太區「未來企業大獎-產業生態創新獎」。左起國泰產險襄理李明陽、IDC研究總監Daphne Chung、國泰金控協理高華志。 國泰金控／提供
國泰金控攜手子公司國泰產險，與數位數據暨科技發展中心(DDT)團隊運用區塊鏈技術，推動業界「產險聯盟區塊鏈」，榮獲2024 IDC亞太區「未來企業大獎-產業生態創新獎」。左起國泰產險襄理李明陽、IDC研究總監Daphne Chung、國泰金控協理高華志。 國泰金控／提供

國泰金控（2882）整合集團資源，在金管會保險局和產險公會支持下，攜手子公司國泰產險，與數位數據暨科技發展中心（DDT）團隊運用區塊鏈技術，推動業界第一個去中心化資料交換系統「產險聯盟區塊鏈」，在2024 IDC（國際數據資訊）亞太區「未來企業大獎」中，獲頒「產業生態創新獎」之國際殊榮 。

「產險聯盟區塊鏈」解決產險業者間理賠作業共同痛點，加速理賠作業效率，打造出兼具符合監理期待及流程數位化的數位化理賠作業平台。國泰金控協理高華志表示，產險聯盟區塊鏈以強制車險及任意險為基礎發展，成功解決產險同業間理賠作業痛點，未來將持續擴大應用場景，解決業界共同痛點，提升產業協作效率，使平台成為兼具產險業作業數位化及數位監理的重要基石。

「產險聯盟區塊鏈」由國泰金控與國泰產險共同推動，與國內14家產險業者協力合作，將區塊鏈應用延伸至產險實務作業。

由於過往產險業者在進行跨公司理賠作業時，皆會耗費大量人力、物力。以汽機車強制險理賠為例，過去在同業案件受理確認、案件審核流程、理賠案件進度等皆會耗費大量人力及時間來回對照，且有客戶個資交換外流疑慮，而「產險聯盟區塊鏈」運用具有去中心化特色的區塊鏈技術，成功打造符合監理期待及自動化流程數位化的產險業數位化理賠作業平台，讓各公司可以以加密及高信任度的方式交換資料，資料不可任意竄改且匿名，鎖定汽機車強制險與任意險，一站式鏈上完成案件審核、給付及追償，大幅降低理賠作業時間及紙本作業風險，建立同業信任關係、促進產險業整體數位化發展。自2022年上線至今，已有14家業者加入平台 。

「產險聯盟區塊鏈」成績有目共睹，上線一年鏈上作業已結案3萬件以上賠案，更為聯盟同業平均每月節省1,600小時的作業流程時間，未來國泰將持續為「產險聯盟區塊鏈」區塊鏈資訊共享平台研發，跨業共築保險創新生態圈，透過共享技術獲得更大的數位資產運用與管理彈性，進而強化風險控管能力，並對於消費者的服務效率與品質達到更進一步的提升。

區塊鏈 國泰金控 產險

延伸閱讀

台壽保客戶和理賠人員疑似聯手詐保2390萬 金管會首度發聲

桃園AI環境汙染辨識系統 獲亞太唯一智慧城市雙首獎大獎

驚傳2390萬理賠詐保 台壽保發出四大聲明

因應天兔颱風 中華郵政放寬並加速理賠受災戶

相關新聞

金融三業對陸曝險 跌破兆元

據金管會截至2024年9月底統計，金融三業對陸曝險大降到9,692億元，跌破兆元大關，年減1,413億元或12.7%，年...

三大金控剖析川普2.0 美降息放緩...有利銀行獲利

川普再度入主白宮，為全球經濟增添變數，三大金控昨（19）日不約而同發表樂觀看法。兆豐金控暨兆豐銀行董事長董瑞斌表示，若美...

ABA落幕 促進跨國金融合作

為期兩天的第四十屆亞洲銀行家協會（ABA）會員大會暨研討會昨天圓滿落幕，其中副總統蕭美琴出席十八日歡迎晚宴，她特別感謝中...

台幣勁揚1.11角 以32.42元報收...一周高點

國內股匯市迎來令投資人大為振奮的雙漲行情。美國科技股收高利多，吸引熱錢滾滾流入，激勵台股指數昨（19）日大漲逾300點，...

「尬聊機器人」萌翻天 功能多多

台灣即將邁入超高齡國家，高齡友善生活服務需求孔急，由工研院開發的「尬聊機器人」Deecye昨（19）日登上台灣人壽高齡友...

國泰金數位創新 獲IDC大獎

國泰金控整合集團資源，在金管會保險局和產險公會支持下，攜手子公司國泰產險，與數位數據暨科技發展中心（DDT）團隊運用區塊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。