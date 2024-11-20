亞洲銀行家協會 催動永續未來

為期兩天的第40屆亞洲銀行家協會（Asian Bankers Association, ABA）會員大會暨研討會昨（19）日於台北圓滿落幕，除了邀請備受各界推崇的經濟學家辜朝明與會，且安排多場研討會，探討銀行轉型之經營理念與因應策略，以及亞洲銀行跨境商業策略，副總統蕭美琴亦出席18日歡迎晚宴。

蕭美琴感謝辜濓松在創辦ABA扮演重要角色，第40屆亞洲銀行家協會能在台灣舉辦盛會，全球金融領導人齊聚一堂，與台灣建立活絡的商業貿易關係。

本屆大會主題為「亞洲銀行：邁向永續的未來」，呼應綠色金融行動計畫3.0的政策，旨在推動減少碳排，促進金融業與企業落實共同的永續發展目標。

大會共計逾20國金融領袖齊聚台灣，研商「邁向永續的未來」，中信金控董事辜仲諒於歡迎晚宴中，提及ABA長期為了促進區域經貿合作而努力，至今已經40餘年，第40屆的會員大員重回台灣舉辦，具有特殊意義。ABA為中國信託金控（2891）創辦人辜濓松於1981年創立，以全球金融發展貢獻為己任，辜仲諒特別期勉中國信託應該承接使命，持續為全球金融蓬勃發展，盡一己之力。

昨日活動特別邀請日本野村總合研究所首席經濟學家辜朝明，解析美國、日本和中國大陸經濟當今面臨的挑戰；除了分享美國大選的後續情勢，辜朝明借鏡1990年後日本和2008年後西方的經驗，提出中國大陸房地產泡沫化之解方。

主辦單位安排中信銀行總經理楊銘祥擔任「CEO論壇」的座長，與菲律賓中華銀行執行副總裁兼首席創新長Lito Villanueva、亞洲信用評等機構協會（ACRAA）主席Atsushi Masuda、麥肯錫新加坡資深合夥人Vinayak HV等金融業代表探討銀行業轉型的因應之道。

今年議程新增交流座談環節，透過工作坊的形式，分享跨境業務策略的成功經驗，促進跨國金融機構之間的合作與聯盟。

此外，外交部政務次長田中光特地出席惜別晚宴，他表示，此屆ABA會員大會暨研討會促進亞太地區銀行業實現永續成長與繁榮，並建立良善國際夥伴關係，體現台灣對全球金融合作之奉獻。