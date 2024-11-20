金融守護論壇／金管會副主委邱淑貞：信託2.0 助失智安養

金管會副主委邱淑貞昨（19）日表示，失智議題不容忽視，失智者容易因記憶力、判斷力、邏輯分析和認知能力下降，成為詐騙目標，更需要信託機制幫助安養。金管會期許各銀行透過行員訓練，使其能辨識客戶失智傾向並提供協助，進而透過信託，將客戶金錢管理從儲蓄轉變為提供預防和照護服務的支付來源。

經濟日報與華南銀行昨日共同舉行「金融守護論壇—失智友善 信託未來」，邱淑貞出席致詞。金管會在2020年9月發布信託2.0「全方位信託」推動計畫，並於2022年9月繼續推動信託2.0第二階段計畫。

邱淑貞指出，從論壇座無虛席，顯示社會大眾對失智議題的關注與重視。

據統計，2025年台灣65歲以上人口將達430萬人，其中失智人口約37萬人。失智者特性是記憶力、判斷力、邏輯分析和認知能力下降，這會衍生兩大議題，一、失智者容易成為詐騙目標；二、隨著年齡增長，失智者的生活需求也隨之改變，如何在金錢管理上提供協助，並利用信託機制幫助他們安養，是信託未來發展的重要方向。

邱淑貞說，金錢的重要特徵是「支付」，銀行可以運用信託機制，將金錢用於支付失智長者的照護和生活所需。這也是金管會積極推動「信託2.0」計劃的核心目標，將金錢管理從單純的儲蓄，轉變為提供預防和照護服務的支付來源。

「跨產業合作」是信託2.0成功的關鍵，邱淑貞說，透過信託公會的努力，超過950家相關產業加入信託聯盟，讓失智者得到更多食、衣、住、行的完善照顧。

各銀行也積極依照人生各階段需求，推出信託產品。據統計，安養信託從2015年推出至今，參與人數從863人成長到2024年的18萬人，金額也從42億元增加到1,288億元，顯示客戶對此產品的需求日益增長。

邱淑貞期許各銀行能以專業的服務協助弱勢族群，尤其是失智者，這需要加強行員訓練，使其能夠辨識客戶的失智傾向，並及時提供協助。