玉山金永續韌性 奪BSI領航獎

玉山金控（2884）昨（19）日榮獲英國標準協會（BSI）「2024永續韌性獎」最高級領航獎，肯定玉山在ESG領域持續努力。同時，玉山金控2023「氣候自然報告書」亦通過查驗，成為台灣首本通過BSI自然相關財務揭露（TNFD）符合性查核之報告書，成熟度等級為最高評級「Level 5：Excellence」，氣候相關財務揭露（TCFD）成熟度也榮獲最高評級「Level 5+：Excellence」肯定。

玉山於今年初加入TNFD先行者，接軌TNFD揭露要求，於報告書對台灣地區投融資部位進行LEAP評估流程，檢視超逾35,000間國內企業場址及超過12萬筆房貸擔保品。參考國際資料庫及方法學，並進一步採用台灣在地化資料進行評估，包括51項營運特性、地理空間指標及31種圖資等。同時在本次報告書試行TNFD自然相關情境分析，評估生物多樣性喪失及水資源壓力情境下對投融資業務的影響。

玉山金控及玉山銀行致力將永續融入各項金融業務，鼓勵企業投入資源、設定永續發展目標，截至今年6月永續連結貸款餘額達712億元；發行兼具再生能源、生物多樣性與農林保育的永續發展債券，總發行金額已逾250億元；與農糧署、中衛發展中心及慈心基金會合作推出的「活力石虎融資專案」，提供資金支持農產品經營者申請產銷履歷驗證、有機驗證及綠保標章，未來將持續擴大Farm to Table可持續食材價值鏈，促進產業與環境共榮。

玉山自2008年起攜手農業部林業及自然保育署、台大實驗林等相關組織，持續投入植樹造林與教育推廣活動。鑑於全球森林快速減少，除承諾淨零轉型外，11月偕同中華電信舉辦「零淨損失不毀林論壇」，承諾維護生物多樣性及不毀林，在自身營運及投融資業務上結合顧客與大眾力量，共同守護森林資源。

玉山金控董事長黃男州表示，「一個好的ESG策略，就是好的企業經營策略」，從氣候議題邁向自然議題的第一步充滿艱鉅挑戰，需要堅定的意志和強大的執行力。玉山除承諾2050達到淨零排放，也努力減緩對自然的衝擊，朝自然正成長努力。未來將積極發揮正向影響力，透過創新永續金融服務及議合行動，攜手金融業及企業夥伴推動永續轉型，共同打造自然和諧的美麗家園。