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玉山金永續韌性 奪BSI領航獎

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
玉山金控獲英國標準協會「2024永續韌性獎」最高級領航獎，左起無任所大使暨永續能源研究基金會董事長簡又新授獎給玉山金控風險長謝冠仁。 玉山金控／提供
玉山金控獲英國標準協會「2024永續韌性獎」最高級領航獎，左起無任所大使暨永續能源研究基金會董事長簡又新授獎給玉山金控風險長謝冠仁。 玉山金控／提供

玉山金控（2884）昨（19）日榮獲英國標準協會（BSI）「2024永續韌性獎」最高級領航獎，肯定玉山在ESG領域持續努力。同時，玉山金控2023「氣候自然報告書」亦通過查驗，成為台灣首本通過BSI自然相關財務揭露（TNFD）符合性查核之報告書，成熟度等級為最高評級「Level 5：Excellence」，氣候相關財務揭露（TCFD）成熟度也榮獲最高評級「Level 5+：Excellence」肯定。

玉山於今年初加入TNFD先行者，接軌TNFD揭露要求，於報告書對台灣地區投融資部位進行LEAP評估流程，檢視超逾35,000間國內企業場址及超過12萬筆房貸擔保品。參考國際資料庫及方法學，並進一步採用台灣在地化資料進行評估，包括51項營運特性、地理空間指標及31種圖資等。同時在本次報告書試行TNFD自然相關情境分析，評估生物多樣性喪失及水資源壓力情境下對投融資業務的影響。

玉山金控及玉山銀行致力將永續融入各項金融業務，鼓勵企業投入資源、設定永續發展目標，截至今年6月永續連結貸款餘額達712億元；發行兼具再生能源、生物多樣性與農林保育的永續發展債券，總發行金額已逾250億元；與農糧署、中衛發展中心及慈心基金會合作推出的「活力石虎融資專案」，提供資金支持農產品經營者申請產銷履歷驗證、有機驗證及綠保標章，未來將持續擴大Farm to Table可持續食材價值鏈，促進產業與環境共榮。

玉山自2008年起攜手農業部林業及自然保育署、台大實驗林等相關組織，持續投入植樹造林與教育推廣活動。鑑於全球森林快速減少，除承諾淨零轉型外，11月偕同中華電信舉辦「零淨損失不毀林論壇」，承諾維護生物多樣性及不毀林，在自身營運及投融資業務上結合顧客與大眾力量，共同守護森林資源。

玉山金控董事長黃男州表示，「一個好的ESG策略，就是好的企業經營策略」，從氣候議題邁向自然議題的第一步充滿艱鉅挑戰，需要堅定的意志和強大的執行力。玉山除承諾2050達到淨零排放，也努力減緩對自然的衝擊，朝自然正成長努力。未來將積極發揮正向影響力，透過創新永續金融服務及議合行動，攜手金融業及企業夥伴推動永續轉型，共同打造自然和諧的美麗家園。

玉山金控 金融業

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