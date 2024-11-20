國銀股票投資 大豐收

國銀第3季財報出爐，前三季股票投資大豐收，13金控旗下子銀行共實現218億元資本利得。其中，前三強分別為合庫大賺50億、永豐43億、兆豐40億元，股票投資利得進入保留盈餘將可挹注母金控配股息能力。

相較上半年股票操作前三強為兆豐、合庫及永豐銀，第3季合庫重回第一，且破天荒達50億元資本利得入袋，較去年同期僅4.8億元大增十倍，同時，股票未實現利益仍高達62億元居冠。

依會計準則規定，銀行業帳列其他綜合損益（OCI）股票部位，處分後的資本利得或損失（已實現部位）不影響損益，而是直接進保留盈餘。利得愈多將成上繳母金控配股息的強力後援。

第3季經歷8月股災，不少銀行單季投資評價出現損失，累計前三季仍有豐碩評價利益。未實現利益第二名為第一銀行，高達58億元。玉山及兆豐有34及33億元。潛在股票評價利益愈豐厚，代表未來可實現利得也愈多。

台股前三季上漲25%，金融業亦吞下定心丸，本國銀行處分股票利得前三強是合庫50億元、永豐43億、兆豐40億，第2季前三名亦是此三家銀行，財務操作佳。其後依序是華南31億、玉山13.5億、凱基10億、台北富邦9.8億、台新7.2億元。截至9月底，13家上市金控旗下銀行已實現股票資本利得共218億元轉列保留盈餘。

公股銀向來是國銀股票投資大戶，其中以合庫部位最為雄厚，截至第3季底上市櫃加未上市櫃股票部位達526億元，另有32億元股利入帳；惟相較第2季638億元部位已減碼百億餘元。排第二的一銀部位約520億元，較上季無太大變動；今年以來雖未積極實現獲利，但未實現利得也豐厚僅次於合庫。另，兆豐478億元居第三。華銀則減碼至210億元，較第2季部位砍半。