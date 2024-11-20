聽新聞
0:00 / 0:00

金融三業對陸曝險 跌破兆元

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
三大金融業2024年9月底對陸曝險 圖／經濟日報提供
三大金融業2024年9月底對陸曝險 圖／經濟日報提供

據金管會截至2024年9月底統計，金融三業對陸曝險大降到9,692億元，跌破兆元大關，年減1,413億元或12.7%，年減幅持續擴大，又以銀行業近一年大砍對陸授信近1,200億元最多，顯示銀行業對中國大陸市場最保守。

銀行主管說，川普2.0高關稅政策，加大、加厚了對大陸的高牆，恐進一步弱化大陸經濟成長動能，陸港股市更加震盪，台商企業早已轉移陣地到東南亞市場，台資銀行也續減降對陸授信，這樣的趨勢恐會延續到2025年。

據統計，9月底銀行業對陸曝險占淨值比已降到19.2%史上新低點，首度跌破二成，證券期貨投信對陸曝險占淨值1.7%，保險業曝險占可運用資金0.21%最低。

金管會昨（19）日公布最新金融三業對陸曝險狀況。截至9月底統計，銀行業對陸曝險已年減一成降到8,855億元，其中授信餘額是5,838.4億元、投資餘額2,241.3億元，各年減1,198和131億元，授信大減是主因。

銀行局副局長侯立洋說，國銀對陸曝險年減1,231億元或12%，因大陸經濟成長率放緩，國銀對大陸授信及投資案件持審慎保守態度，使國銀大降對陸授信。

9月底壽險業投資大陸有價證券（股票、公債、國庫券、公司債和金融債）703億元，年減187億元或21%，也是因大陸政經情勢、地緣政治風險升高所致，產險業則早從2023年1月起，就已對陸曝險「掛蛋」至今。

9月底證券期貨投信對陸曝險134.3億元，年增4.7億元或3.6%，主因是證券商年增加6.33億元到106.47億元，證期局副局長高晶萍說，主因是券商自營部位對陸股增加持股所致。

另期貨商年驟減1.56億元或62%僅剩0.95億元，年減幅最大，是因今年1月底有一家期貨大陸資訊子公司解散清算，將資金匯回台灣；投信維持26.89億元，整體券商期貨投信對陸曝險占淨值比降到1.7%，年減0.12個百分點。

合計金融三業9月底對陸曝險9,692億元，較去年同期1兆1,105億元，年減1,413億元或12.7%。

期貨 淨值比

延伸閱讀

不滿拼多多價格體系 農夫山泉董事長轟：對大陸品牌、產業是巨大傷害

金融三業對陸曝險9月首跌破兆元 銀行業為何砍最大？

大陸羽賽／麟榤配報仇 內戰退雙胞胎過頭關

拜登宣示收緊邊境移民措施 美國半年內3次向大陸派出「大型遣返航班」

相關新聞

金融三業對陸曝險 跌破兆元

據金管會截至2024年9月底統計，金融三業對陸曝險大降到9,692億元，跌破兆元大關，年減1,413億元或12.7%，年...

三大金控剖析川普2.0 美降息放緩...有利銀行獲利

川普再度入主白宮，為全球經濟增添變數，三大金控昨（19）日不約而同發表樂觀看法。兆豐金控暨兆豐銀行董事長董瑞斌表示，若美...

ABA落幕 促進跨國金融合作

為期兩天的第四十屆亞洲銀行家協會（ABA）會員大會暨研討會昨天圓滿落幕，其中副總統蕭美琴出席十八日歡迎晚宴，她特別感謝中...

台幣勁揚1.11角 以32.42元報收...一周高點

國內股匯市迎來令投資人大為振奮的雙漲行情。美國科技股收高利多，吸引熱錢滾滾流入，激勵台股指數昨（19）日大漲逾300點，...

「尬聊機器人」萌翻天 功能多多

台灣即將邁入超高齡國家，高齡友善生活服務需求孔急，由工研院開發的「尬聊機器人」Deecye昨（19）日登上台灣人壽高齡友...

國泰金數位創新 獲IDC大獎

國泰金控整合集團資源，在金管會保險局和產險公會支持下，攜手子公司國泰產險，與數位數據暨科技發展中心（DDT）團隊運用區塊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。