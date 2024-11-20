金融守護論壇／北醫神經放射診斷科主任陳震宇：設置失智專款基金

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
陳震宇。記者林俊良／攝影
陳震宇。記者林俊良／攝影

根據衛福部統計，台灣65歲以上的老人中，約有8%罹患失智症，還有近19%有輕度認知障礙。北醫影像醫學部神經放射診斷科主任陳震宇昨（19）日表示，發生失智最重要的原因就是「年齡」，面對失智症，預防比治療更重要，同時他也建議政府可考慮設立「失智專款基金」，因應超高齡社會到來。

陳震宇指出，因為現在醫療的進步，人的壽命恐延長到一個難想像的地步，日本在1963年的時候，慶祝超過百歲的有100多位，到2023年有7萬多位，預計在50年之後，日本在100歲以上的會有78萬人。而日本從高齡化社會到超高齡化用了11年，但台灣只用了七年，面對突然高漲的曲線，需要有不同的思維帶看待超高齡化的到來。

陳震宇表示，「一個人發生失智前15年，大腦其實已開始產生變化」，但要如何第一階段去判斷這個人是否失智，其實是有難度的。而醫學上的失智症診斷，是根據臨床症狀、腦退化萎縮的區域，以及病理特徵來分類，但失智並非只有阿茲海默症，事實上有很多種類，其中有一種是可以治療的，那就是「常壓性水腦症」，因此需要精確診斷。

陳震宇建議政府加強韌性，除大型醫療院所的專門照護病房，社區照護同樣很重要。另外，是否考慮失智的專款基金等，都考驗政府的智慧。

失智症 日本 高齡化

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