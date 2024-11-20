銀行公會理事長邀同業打詐 董瑞斌籲暫停投放非實名制平台

金融詐騙猖獗，身兼銀行公會理事長的兆豐金控（2886）暨兆豐銀行董事長董瑞斌昨（19）日呼籲金融同業，暫停在非實名制網站、社群平台投放廣告，積極打擊金融詐騙。董瑞斌表示，除了公股銀群起響應，他也邀請民營十大銀行共襄盛舉，將陸續暫停投放廣告。

董瑞斌表示，這是打詐三部曲1.0版；2.0版希望金融業一人一信要求這些詐騙頻傳的跨國網路、社群平台在台灣成立分公司，有法定代理人，能遵守台灣打詐相關法規要求；3.0將觀察效果再進行。

董瑞斌10月21日當選銀行公會理事長，對銀行公會號召同業打詐與否？董瑞斌表示，目前欠缺聯合行動的法令合理性基礎，待未來打詐四法相關子法上路，會較有基礎號召同業行動。

董瑞斌相當重視金融詐騙問題，因此在金管會10月底座談中提出後，11月兆豐銀就率先宣布即日起暫停所有非實名制廣告網路社群平台的廣告投放。

他指出，公股銀行暫停投放非實名制社群平台廣告，對Google、臉書等來說可能只像蚊子咬，全部金融機構都暫停下廣告，也頂多像感冒。

因此接下來會展開打詐2.0，要求這些跨國機構要在台灣落地成立分公司，依法繳稅、有法定代理人回應與配合法令打詐作為。他並表示，如果2.0行動效果還不夠，就再推打詐3.0版，持續打擊金融詐騙。