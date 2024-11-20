三大金控剖析川普2.0 美降息放緩...有利銀行獲利

川普再度入主白宮，為全球經濟增添變數，三大金控昨（19）日不約而同發表樂觀看法。兆豐金控（2886）暨兆豐銀行董事長董瑞斌表示，若美國降息放緩，SWAP（換匯交易）仍有機會為兆豐銀獲利主力。

中信金控（2891）總經理高麗雪說，降息對中信銀淨息收有正面影響；國泰金控旗下國泰世華銀行首席經濟學家林啟超認為未來一年美債投資，為「六、七分甜」。

三金控看川普入主白宮影響 圖／經濟日報提供

董瑞斌指出，川普帶來不確定性，兆豐銀行預期明年SWAP收益若美國降息放緩仍有機會成獲利主力，海外債券布局以拉長存續天期、賺取固定收益為先，SWAP和股債資本利得還是有機會兩邊賺，美國、東南亞等海外市場採深耕企金放款業務策略，暫無拓點必要。

董瑞斌指出，他8月中上任以來積極整頓兆豐銀資產品質，今年全年提存備抵呆帳金額預期拉高到60多億元，影響兆豐銀獲利表現未能成長。但兆豐銀資產品質包括逾放比與備抵呆帳覆蓋率，在國銀中幾乎淪為倒數，「實在太丟臉」。

董瑞斌認為，兆豐銀是公股獲利模範生，資產品質也應該是模範生，他目標先將資產品質拉到公股行庫平均水準，也就是逾放比在0.25%~0.26%間，覆蓋率600%以上，下一步再趨近國銀同業平均。兆豐銀10月底逾放比為0.27%，覆蓋率提高到625%有先達標。

董瑞斌昨天是上任後首度召開記者會，針對媒體詢問川普上台對財金大勢與金融業營運影響時，董瑞斌瞬間「董教授上身」，秀出近五年美國失業率與通膨率關係圖，並在白板畫出四個象限，解說相關變化與根據川普政見歸納的方向且分析可能作為。

高麗雪昨天在法說會上表示，美國降息趨勢不變，幅度可能會小幅調整，內部預估到今年底有機會再降息1碼，明年有機會降4碼，但她強調這是動態調整，內部會不斷視情況因應。

高麗雪說，外界一般認為降息對保險業有利、對銀行業比較不利，但以中信銀來說，已提早進行美元部位管理及資產負債調整，降息對中信銀淨利息收入（NII）反而有正面影響。

林啟超預估，聯準會將在今年12月、明年3與6月各降息1碼（0.25個百分點）至4%，台灣利率則是在明年6月以前均按兵不動；至於明年下半年後台美利率走勢，仍須視美國總統川普政策推動情況而定、變數仍大。

債券投資方面，林啟超表示，「川普交易」盛行，易使投資人陷於「杯弓蛇影」，也就是對聯準會降息幅度預期將反覆調整，美債殖利率也將隨之震盪，若美國終點利率預期在3.5%左右，美10年債殖利率將在4%起伏。

不過聯準會降息態度明確，「明年美債殖利率不太可能會漲到5%」， 大部分會在4%上下，過去十年美債殖利率約在2.3%，以穩定現金流角度來看，目前算是不錯投資價位，只是資本利得空間會變窄，未來一年美債投資為「六、七分甜」。