金融守護論壇／台灣失智症協會理事長徐文俊：大力推動互助家庭

面對如何打造台灣失智友善生活圈，台灣失智症協會理事長徐文俊昨（19）日建議，構建失智友善社區落實「在地老化」；強化「照顧者支持」，呼籲長照3.0政策關注失智症患者及照顧者的全面需要。

徐文俊指出，失智影響非僅認知功能，對於家屬也有很大影響。失智症定義為因腦部疾病造成認知障礙，帶來人際關係、職業功能及生活能力退步，最終需他人照顧。其中最常見的阿茲海默症65歲以上占六成，大部分失智在此年齡發生。小於65歲則為年輕型失智症。65歲以上老年型失智症發病率約8%、80歲以上失智機會超過10%。

至於年輕型失智症發生率約千分之一，推估台灣有1.2萬到1.4萬患者，主要面臨問題是因為還在職場，有經濟與小孩教養難題。徐文俊強調，家庭關係對失智症患者最重要，即讓長輩感受到被愛與愛人。家人即使無住在一起，通訊軟體LINE就是最好的科技照顧。建議政府首先打造失智友善社區，衛福部已有措施，但包括失智服務據點等照顧資源仍待整合，協會推動「互助家庭」此類創新服務模式也盼能在長照政策中得到補助。

此外，徐文俊強調現行長照政策對於「照顧者支持」著力不夠，應建立完整支持計畫，如家屬訓練班、長照服務讓家屬喘息。