金融守護論壇／信託公會秘書長呂蕙容：升級信託支付功能

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
呂蕙容。記者林俊良／攝影
呂蕙容。記者林俊良／攝影

台灣2025年將進入超高齡社會，近年來銀行也積極推展信託業務，據信託公會統計，身心障礙信託從去年的1,500多人到今年第3季已有9,000多人申請，信託財產也從23億元提升為33億元。在失智症患者照顧方面，信託公會祕書長呂蕙容指出，可透過擴大異業結盟，給患者及家屬更好的支援，同時，信託公會也推動「信託帳戶給付生活費用服務」，增加客戶支付便利性，用刷的也可以。

呂蕙容指出，近年因應金管會推動金融友善服務政策，各金融機構亦由上而下推動。在信託商品方面，大致分為高齡者安養信託、預開型信託、不動產信託，創造高齡退休生活所需現金流。

為協助信託業辦理跨業結盟，呂蕙容表示，信託公會建置「信託業跨產業結盟合作業者資料庫」，由信託業分別登載信託業務之合作業者名單，發揮異業廠商資料共享效益，統計至今年第3季，已登載的合作業者有1,034家，其中與安養信託相關有781家，有利加速發展客製化全方位信託。

另外，信託公會為增進安養信託的給付功能，推展「信託帳戶給付生活費用服務」，這是與聯卡中心合作，研議建置「信託帳戶給付資訊交換介接平台」，以介接信託業與跨業結盟商店的給付資訊，大幅增加客戶支付的便利性。

失智症 金管會

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