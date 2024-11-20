金融守護論壇／華南銀行總經理黃俊智：強化教育打造專法

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
黃俊智。記者林俊良／攝影
黃俊智。記者林俊良／攝影

針對失智症問題及衍生的安養信託需求，華南銀行總經理黃俊智昨（19）日建議，政府可加強教育讓全民對失智有一定認知、訂定專法保護，及對金融業訂出一般指引。他呼籲應建立全民信託觀念，因為高齡化社會下未來很多機制要靠信託推動。

經濟日報與華南銀行昨天共同舉辦「金融守護論壇─失智友善 信託未來」，主題座談聚焦「打造失智友善生活圈」，由黃俊智、信託公會秘書長呂蕙容、台灣失智症協會理事長徐文俊、北醫影像醫學部神經放射診斷科主任陳震宇共同與談。

華南銀行總經理黃俊智表示，服務金融弱勢者除軟硬體外，最重要是「人的直接服務」。華銀各分行都有專責大廳服務經理及接待專員，在臨櫃等待時就了解客戶需求，另對疑似失智客戶給予協助。

安養信託方面，黃俊智指出，隨著法規開放，客戶需求浮現。對此華銀也提供客製化產品，如階段性收費，支付前低費率；多元幣別信託，減少匯差風險；裁量權約定支付金額提高；及多元監察人設定等。至於政策建言，他認為首先加強教育使全民對失智有認知。另針對失智或身障者權益保障，若能統整專法可建構失智友善環境。最後是銀行業相關客訴問題，對失智者事後求證有難度，若訂出一般指引能對行員更有保障。

失智症 華南銀行

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