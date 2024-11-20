金融守護論壇／陽明交大教授林志潔：超前部署規劃醫療、財務

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
林志潔。記者林俊良／攝影
林志潔。記者林俊良／攝影

失智盛行，引發國人關注。陽明交大教授林志潔昨（19）日說：「失智症是一場漫長的告別。」她以照顧患有失智症母親的親身經驗，呼籲社會，應更加重視「金融剝削」，並建立全面超前部署計畫，透過預立醫療照顧及預立財務等規劃，保障晚年生活。

林志潔昨日以「失智者的金融扶持，樂齡理財培力與安養信託」為題，進行專題演講，談到照顧失智長者的經驗，忍不住潸然淚下。她說，自己在2016年時發現自己的媽媽有健忘的情形，直到有一天媽媽突然找不到回家的路，才驚覺媽媽應該是生病了，在南北奔波求診之後，確診了失智症，這對他們全家人來說都是非常難過的一年。而這也讓她深刻的了解到「預防」的重要性。

根據調查，65歲以上老年人口之年齡別失智症盛行率，發現年齡愈高，罹患失智症之比例愈高，以國發會的資料，推估2024年65歲以上失智症人口數約35萬人；2031年將逾47萬人；2041年65歲以上失智症人口數近68萬人。

林志潔建議，透過全面超前部署計畫，由生活面（善生計畫，GLP）、醫療照護面（預立醫護照顧計畫，ACP）、財務面（預立財務計畫，AFP），全面地進行規劃，因應超高齡世代來臨。

至於高齡與失智者的財產該如何規劃，林志潔舉例，日本高齡信託活用有幾項具體方式，包含不動產管理信託、不動產擔保年金式融資、特定贈與信託、財產形成年信託及遺囑信託。而在台灣則建議，可透過安養信託搭配意定監護，打造完整保護。

林志潔強調，全球面臨高齡化社會挑戰，這要社會大眾在思維和政策上做出相應的調整，面對高齡金融剝削的風險，妥善的財務規劃和監控至關重要，安養信託則提供了確保資產妥善運用的有效方案。慢慢變老並不可怕，儘早提早規劃，保障晚年生活。

國發會 失智症

延伸閱讀

經濟日報與華南銀行合作失智論壇 邀請產、官、研共同守護

食藥署通過失智症新藥 呂建德：將推動藥物健保給付

失智症患者高達36萬人 衛福部揭未來失智照護三大重點

法務部預告修正墮胎罪爭議 林志潔：非處罰人工流產婦女

相關新聞

金融三業對陸曝險 跌破兆元

據金管會截至2024年9月底統計，金融三業對陸曝險大降到9,692億元，跌破兆元大關，年減1,413億元或12.7%，年...

三大金控剖析川普2.0 美降息放緩...有利銀行獲利

川普再度入主白宮，為全球經濟增添變數，三大金控昨（19）日不約而同發表樂觀看法。兆豐金控暨兆豐銀行董事長董瑞斌表示，若美...

ABA落幕 促進跨國金融合作

為期兩天的第四十屆亞洲銀行家協會（ABA）會員大會暨研討會昨天圓滿落幕，其中副總統蕭美琴出席十八日歡迎晚宴，她特別感謝中...

台幣勁揚1.11角 以32.42元報收...一周高點

國內股匯市迎來令投資人大為振奮的雙漲行情。美國科技股收高利多，吸引熱錢滾滾流入，激勵台股指數昨（19）日大漲逾300點，...

「尬聊機器人」萌翻天 功能多多

台灣即將邁入超高齡國家，高齡友善生活服務需求孔急，由工研院開發的「尬聊機器人」Deecye昨（19）日登上台灣人壽高齡友...

國泰金數位創新 獲IDC大獎

國泰金控整合集團資源，在金管會保險局和產險公會支持下，攜手子公司國泰產險，與數位數據暨科技發展中心（DDT）團隊運用區塊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。