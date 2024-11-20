金融守護論壇／陽明交大教授林志潔：超前部署規劃醫療、財務

失智盛行，引發國人關注。陽明交大教授林志潔昨（19）日說：「失智症是一場漫長的告別。」她以照顧患有失智症母親的親身經驗，呼籲社會，應更加重視「金融剝削」，並建立全面超前部署計畫，透過預立醫療照顧及預立財務等規劃，保障晚年生活。

林志潔昨日以「失智者的金融扶持，樂齡理財培力與安養信託」為題，進行專題演講，談到照顧失智長者的經驗，忍不住潸然淚下。她說，自己在2016年時發現自己的媽媽有健忘的情形，直到有一天媽媽突然找不到回家的路，才驚覺媽媽應該是生病了，在南北奔波求診之後，確診了失智症，這對他們全家人來說都是非常難過的一年。而這也讓她深刻的了解到「預防」的重要性。

根據調查，65歲以上老年人口之年齡別失智症盛行率，發現年齡愈高，罹患失智症之比例愈高，以國發會的資料，推估2024年65歲以上失智症人口數約35萬人；2031年將逾47萬人；2041年65歲以上失智症人口數近68萬人。

林志潔建議，透過全面超前部署計畫，由生活面（善生計畫，GLP）、醫療照護面（預立醫護照顧計畫，ACP）、財務面（預立財務計畫，AFP），全面地進行規劃，因應超高齡世代來臨。

至於高齡與失智者的財產該如何規劃，林志潔舉例，日本高齡信託活用有幾項具體方式，包含不動產管理信託、不動產擔保年金式融資、特定贈與信託、財產形成年信託及遺囑信託。而在台灣則建議，可透過安養信託搭配意定監護，打造完整保護。

林志潔強調，全球面臨高齡化社會挑戰，這要社會大眾在思維和政策上做出相應的調整，面對高齡金融剝削的風險，妥善的財務規劃和監控至關重要，安養信託則提供了確保資產妥善運用的有效方案。慢慢變老並不可怕，儘早提早規劃，保障晚年生活。