金融守護論壇／華南銀個人金融事業群副總黃守良：加強識別「安養信託」並重

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
黃守良。記者林俊良／攝影
黃守良。記者林俊良／攝影

華南銀個人金融事業群副總黃守良昨（19）日說，失智者面臨龐大安養照護費用、家庭糾紛及金融詐騙風險等多重挑戰，華南銀已採兩大措施守護失智者，一、對疑似失智或失智者採更多識別流程，主動關懷及給予最合適服務，二、結合安養信託等進行資產規劃，強化後半生的生活及醫療品質，杜絕有心人士侵害財產。

黃守良昨日進行專題演講，題目為「從失智友善談公平待客」。黃守良表示，台灣失智人口逐年攀升，預計2070年將達到95.5萬人，平均每13人就有一位失智者，世界衛生組織推估失智者醫療照護占GDP 14%，以台灣GDP約25兆元來估算，需編列3,500億元失智預算方可支應。

黃守良提到，失智者面臨三大挑戰，一、龐大安養照護費用，一般估算照顧一個失智者約200萬至400萬元，經濟負擔外也易起家庭糾紛，二、失智者判斷能力下降，易成金融詐騙目標，三、金融服務不公平對待，遭金融業婉拒辦理或無法順利申辦業務。

那麼，該如何守護失智者？黃守良說，依照銀行公會實務守則，各銀行服務失智者有三大步驟，一、辨識失智者，從理解力、記憶力與認知、邏輯和表達能力等四項評估，二、查詢客戶是否有輔助宣告，三、若無輔助宣告，將配合前四項做釐清需求，必要時由第三方人士協助。

為協助失智者，華南銀提供全方位信託服務，一、厚植行員信託專業，鼓勵行員接受「家族信託規劃顧問師」及「高齡金融規劃顧問師」訓練課程。目前各有128人及638人已完成訓練。

二、發展多元信託商品，例如安養信託、家族信託等，三、建構友善金融環境，包括辦理失智症相關教育訓練、提供失智者友善空間和服務流程等，讓失智者及其家屬能安心使用金融服務。

失智症 華南銀 詐騙

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