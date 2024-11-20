金融守護論壇／華南金暨華南銀董座陳芬蘭：打造失智友善生活圈

高齡失智人口快速攀升，對社會帶來極大挑戰，華南金控（2880）暨華南銀行董事長陳芬蘭昨（19）日指出，華南銀已採三大措施，一、北土城分行率先加入新北市失智友善守護站計畫，二、強化員工教育訓練及鼓勵同仁考取專業證照，三、設置「大廳服務經理及接待專員」。秉持善盡社會責任及落實普惠金融，透過各項友善措施，為國人打造失智友善生活圈。

經濟日報與華南銀行昨日共同舉行「金融守護論壇─失智友善 信託未來」，陳芬蘭出席致詞，華南銀行總經理黃俊智參與主題座談，華南銀行副總黃守良進行專題演講。

根據統計，2024年，全球已有40個國家屬於超高齡社會，而台灣，預估也即將在2025年正式邁入這個世代，其中可以預見的問題之一，即是台灣失智症人口的比例，將隨著年齡層增加，跟著提高。

因此，高齡失智所衍生的家庭財務負擔、醫療照護及社會福利等議題，將對台灣整體社會帶來極大挑戰。

為了因應這個挑戰，政府機關早在2016年，開始著手推動「長照2.0」計畫；對已罹病的患者，建立失智照護中心、社區服務據點，藉以擴大對失智者及其家屬的服務範圍。

就醫學預防部分，與相關院所及業者，合作開發AI技術，協助進行患者認知障礙分析及判斷，並透過抽血檢驗及心理學問卷等早期篩檢方式，加速檢測的正確性及便利性，以掌握早期治療或預防的最佳時程。

陳芬蘭指出，在各界積極應對失智問題時，華南銀行也積極響應並採取三大措施，一、華南銀北土城分行率先加入新北市失智友善守護站計畫，與附近里鄰打造社區守護網。

二、強化員工教育訓練，來提供更完整的友善關懷服務。鼓勵同仁參加「高齡金融規劃顧問師」及「家族信託規劃顧問師」等專業課程之培訓及考證，來深化專業知識。

三、在每一家營業單位設置「大廳服務經理及接待專員」，於客戶踏進營業廳時即能迅速了解客戶需求，提供客戶貼心且溫暖的金融服務。

信託業務一直是華南銀行普惠金融服務的重點項目之一，華南銀全面照護客戶需求，依照客戶不同需要，提供量身訂做契約。藉由信託，讓客戶提前做好準備，避免未來因失智讓財產不當使用，讓信託發揮資產保全功能。