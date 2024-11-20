ABA落幕 促進跨國金融合作
為期兩天的第四十屆亞洲銀行家協會（ABA）會員大會暨研討會昨天圓滿落幕，其中副總統蕭美琴出席十八日歡迎晚宴，她特別感謝中信金控創辦人辜濓松在創辦ABA扮演重要角色，也非常歡迎且感謝全球金融領導人齊聚一堂，與台灣建立活絡的商業貿易關係。
中信金董事辜仲諒也於歡迎晚宴中提及，ABA長期為了促進區域經貿合作而努力，至今已經四十餘年，第四十屆會員大員重回台灣舉辦，具特殊意義。下屆ABA會員大會將於不丹舉行。
昨天活動邀請日本野村總合研究所首席經濟學家辜朝明，解析美、日和中國大陸經濟面臨的挑戰；辜朝明借鏡一九九○年後日本和二○○八年後西方經驗，提出中國大陸房地產泡沫化解方。
中信銀總經理楊銘祥昨也擔任「CEO論壇」的座長，與菲律賓中華銀行執行副總裁兼首席創新長Lito Villanueva等金融業代表探討銀行業轉型的因應之道。今年議程新增交流座談環節，透過工作坊形式，分享跨境業務策略的成功經驗，促進跨國金融機構的合作與聯盟。中信銀也在會場展示最新研發的ＡＩ客戶助理。
外交部政務次長田中光出席惜別晚宴，對各國與會人員及各國駐台代表處致意，田中光表示，此屆ABA會員大會暨研討會促進亞太地區銀行業實現永續成長與繁榮，並建立良善國際夥伴關係，體現台灣對全球金融合作奉獻。
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