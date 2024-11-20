台幣勁揚1.11角 以32.42元報收...一周高點

國內股匯市迎來令投資人大為振奮的雙漲行情。美國科技股收高利多，吸引熱錢滾滾流入，激勵台股指數昨（19）日大漲逾300點，新台幣匯率終場強升1.11角，以32.42元報收，為逾一周新高，總成交量略為擴大至15.255億美元。

中央銀行統計顯示，美元走勢疲軟，美元指數昨天下挫0.32%，主要亞洲貨幣紛紛走揚，其中，台灣主要貿易對手國貨幣韓元最強勢、升幅高達0.35%，新台幣與星元匯率昨天同步升值0.34%，人民幣與日圓匯率升幅僅0.03%與0.02%。

匯銀主管指出，熱錢昨天強勢匯入，估計匯入金額約7億美元，並同步買超台股超過百億元，激勵台股收盤大漲逾300點，新台幣匯率盤中也一度升抵32.395元，最多升值1.36角，後在美元買盤進場下，升值金額縮至1.11角，以32.42元報收。

展望後市，匯銀主管說，「川普交易」盛行，一度令國際美元激升，但漲多面臨修正壓力，給了新台幣等亞幣反彈上漲機會，估計短期內新台幣匯率仍將位於32.2~32.6元區間波動整理。

央行統計顯示，今年以來，美元指數仍維持強勢地位，截至昨天為止，累計升值4.91%，主要亞幣全數對美元貶值。

其他亞幣方面，日圓匯率今年以來貶值8.48%貶勢最重，仍為「最弱亞幣」，其次為韓元，貶幅為7.52%，新台幣貶值5.2%。