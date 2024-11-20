與期貨共創Future／不要設限…打開國際視野

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

參加座談會的產官學專家指出，期貨業科技資訊需求非常高，進入人工智慧（AI）時代，學子們不要自我設限，認為只需要具備財經背景即可，而是應該要多方吸收各類知識累積為專業能力，資訊工程背景的學子也可進入期貨業，期貨商品更是包羅萬象，需要各種不同專業的人才。

金管會證期局副局長黃厚銘表示，期貨業在集團化之下，人才培養需要跨領域，而且期貨商品與市場涉及廣泛，期貨從業人員的語言能力也很重要，尤其是英文可運用之處非常多；如果行有餘力，了解程式設計或相關資訊工程知識在職場也有所助益。

臺灣期貨交易所總經理周建隆說，期貨是不斷成長的行業，台灣期貨市場邁向國際化，期貨商品繁多，要廣泛涉獵全球發生的事，都可能左右期貨商品價格。

期貨公會理事長陳佩君表示，金融市場變化快速，主動積極涉獵各種知識，也可以自我做SWOT分析，補足缺點精進自己。投入期貨業之後，應該要體悟「No pain，No gain」，繼續精進自我才能在職場有所發揮。

職場 臺灣期貨交易所 金管會

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