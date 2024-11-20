與期貨共創Future／業者分享…勇於挑戰自我

華南期貨總經理曾祥煥與統一期貨總經理吳皇旗表示，進入任何一行業，都應該要具備積極態度做事或學習，讓自己充分準備接受任何職位與工作內容的挑戰。

曾祥煥表示，進入職場要創造自己被需要的機會與能力，正如一對聯「走路要找難路走 挑擔要揀重擔挑」，可以思考「種子不要怕土太硬，沒滾燙開水就無茶香」砥礪自我。

進入職場後應放低身段、挑難的事做，遇困難處變不驚，好態度會帶來好機緣。面對主管提問，應該多想背後答案；與主管年終績效面談時，多問一句：「請問有什麼建議能給我的嗎？」

吳皇旗表示，自信來自充分準備，給職場新鮮人的建議是：主動、主動、還是主動！具備積極心態、爭取機會表現。但要先了解期貨業職位特性，了解自己的特質、興趣與能力；持續學習／打造專業；透過實習、參與競賽、作品集等實際參與才有所得；勇於接受挑戰跨出舒適圈，多方嘗試斜槓能力；取得證券期貨專業證照、關注財經新聞媒體，培養對市場敏銳度。