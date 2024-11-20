與期貨共創Future校園講座／期貨業徵人 跨業人才搶手

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
由經濟日報、台灣期貨交易所、期貨業商業同業公會、實踐大學共同舉辦「從校園到職場——與期貨共創 Future」校園徵才講座，在實踐大學舉行，以「培養期貨市場人才的願景」為題，經濟日報總編輯費家琪（右起）主持，金管會證期局副局長黃厚銘、期交所總經理周建隆、期貨公會理事長陳佩君、實踐大學財務金融學系教授兼系主任廖志峰一同與談。 記者林伯東／攝影
由經濟日報、台灣期貨交易所、期貨業商業同業公會、實踐大學共同舉辦「從校園到職場——與期貨共創 Future」校園徵才講座，在實踐大學舉行，以「培養期貨市場人才的願景」為題，經濟日報總編輯費家琪（右起）主持，金管會證期局副局長黃厚銘、期交所總經理周建隆、期貨公會理事長陳佩君、實踐大學財務金融學系教授兼系主任廖志峰一同與談。 記者林伯東／攝影

金管會副主委邱淑貞日前在「從校園到職場─與期貨共創Future」校園講座中表示，學生們準備進入資本市場或職場，不要自我設限本身科系，應持續努力地累積知識，提升對各種事物的判斷能力，開創自我不可限量的未來。

經濟日報、臺灣期貨交易所、中華民國期貨業商業同業公會、實踐大學、財務金融系共同主辦「從校園到職場─與期貨共創Future」校園講座與徵才活動，11月13日在實踐大學舉辦，邀請邱淑貞專題演講，暢談資本市場未來展望及人才培育。

華南期貨總經理曾祥煥與統一期貨總經理吳皇旗，則分享期貨人經驗傳承；金管會證期局副局長黃厚銘、期交所總經理周建隆、期貨公會理事長陳佩君，以及實踐大學財務金融學系教授兼系主任廖志峰，則共同參與「培養期貨市場人才的願景」座談。

邱淑貞表示，人才、資金及技術是企業發展重要環節，資本市場對人才招攬尤為重視，學生在校不要設限自我學習範疇，可隨時吸收各種知識，充實相關知識，選擇職業才可以更多元化，尤其現今是跨業人才搶手的時代。

邱淑貞面對青年學子，也提醒學生們要做到「三不」：不聽信報明牌、不交付印鑑存摺保管、及不能賣帳戶給別人；此外，她還特別提醒學子們留意洗錢防制法已修正，不要隨意把自己帳戶借給別人、或幫別人買賣加密貨幣，避免觸法。

近年有許多年輕投資人開始買賣股票或期貨，邱淑貞表示，要重視信用，投資買賣不要違約交割，猶如貸款不繳錢變成逾期放款，對未來在銀行開戶等都有負面影響；投資買賣要小心運用期貨，因其有槓桿倍數的風險。

邱淑貞也告訴學生們資本市場四大特性：公平、效率、競爭力及韌性永續，以及介紹台灣資本市場概況、金管會推動的重要政策及證券期貨人才培育的途徑；鼓勵同學們在校期間，可開始準備證券與期貨的相關專業證照考試，以便未來進入職場。

黃厚銘指出，期貨市場發展無限寬廣，同學們不要擔心受限，唯一限制的是想像力；期貨與經濟財務科技都有關聯之外，資訊工程等相關人才也很需要。

周建隆表示，期貨業重視人才培育，隨著台灣期貨業發展，今年期貨交易口數將挑戰4億口歷史新高，業者今年獲利也很豐碩，很期待更多人才進入期貨界。

陳佩君表示，同學們除建立證券期貨基本功夫之外，也可以廣泛吸納行銷技巧、策略與網路操作等技能。

實踐大學校長丁斌首表示，自己指導研究生時，希望他們一生要「Happy & Rich」，Happy可透過建立正確人生觀或宗教信仰，Rich是心理與實質層面都要豐富；投資則是實質面致富管道。

臺灣期貨交易所 資本市場 邱淑貞

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