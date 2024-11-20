「尬聊機器人」萌翻天 功能多多

台灣即將邁入超高齡國家，高齡友善生活服務需求孔急，由工研院開發的「尬聊機器人」Deecye昨（19）日登上台灣人壽高齡友善論壇，和主持人逗趣對話，還奉送眨眼萌樣讓現場笑聲不斷，顛覆外界對機器人冷冰冰刻板印象。

「尬聊機器人」尬聊功力果如其名，還能大爆秘辛聊生活，讓民眾提前體驗高齡機智未來的日常，就連人稱「國民阿嬤」的金馬影后陳淑芳也表示，想要一個AI機器人管家。

日本國立長壽醫療研究中心理事長荒井秀典昨日透過視訊暢談日本如何與AI同行，荒井提到十年前日本學術、企業界即合作研發如廁、沐浴、行動輔助等多種AI輔助機器人，不僅緩解照護人力缺口，還有效促進銀髮自立與健康。以聊天機器人PARO為例，外表是一隻可愛海豹、觸感好，失智患者每周與它互動三次、每次20分鐘持續12周，就能明顯降低焦慮、憂鬱、疼痛和壓力。

荒井指出，聊天機器人還能提升「幸福感」，尤其透過穿戴裝置結合AI數據分析及應用工具，可以讓嚴重衰弱的長者，結合「元宇宙」技術進行跨時空體驗。

工研院資通所連俊宏博士表示，聊天機器人透過生成式AI陪伴長輩，並非是要取代真人，而是讓長輩維持有溫度的互動，降低社交孤獨及認知衰退風險，而內建「健康偵測技術」具有失智檢測功能，可記錄長輩語速變化、分析數據偵測認知功能退化，有助及早發現就醫。

連俊宏建議，保險公司可取經日本開發「實物給付型」保單，除了保險保障，還能結合AI科技提供飲食監測或健康諮詢，創造保單「有錢都買不到」的價值。

「我也想要一個AI機器人管家」，金馬影后陳淑芳獨居近十年，享受自在生活、不飄「孤味」的祕訣，就是心態開放樂於學習，大讚今天上了一堂AI智能課，對一條龍服務「健康樂活管家」特別感興趣，期待未來有機器人秘書幫忙排行程、背台詞，生活需求無憂無慮。陳淑芳喊話台壽總經理莊中慶：「入住養生村要收我哦！」對「智」生活躍躍欲試。