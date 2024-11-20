台壽：樂齡生活與AI同行

樂齡生活AI同行。中信金控子公司台灣人壽昨（19）日舉辦2024「高齡友善調查暨論壇」，特別嘉賓「尬聊機器人」驚喜亮相，成為全場焦點。台灣人壽董事長許舒博表示，超高齡社會所有的「老」問題都會成為「新」挑戰，AI輔具未來都會走進大家的生活，保險公司更有責任了解高齡社會民眾多元需求，透過精準對接提升銀髮生活。

總統府秘書長潘孟安則強調高齡獨老、孤老已是國安問題，推動長者再就業提升國家競爭力、運用AI導入食衣住行和醫療，共同邁向健康台灣未來。

分享日本機智生活

台灣人壽攜手遠見雜誌舉辦「高齡友善調查暨論壇」，總統府秘書長潘孟安、台壽董座許舒博、台灣電力公司副總經理吳進忠、金馬影后陳淑芳、國科會科技辦公室副執行秘書呂佩融及工研院資通所連俊宏博士共同出席，日本國立高齡長壽研究中心理事長荒井秀典以「智慧生活創造高齡健康未來」為題視訊開講，分享日本AI機器人的「機智」生活。

台灣人壽高齡友善調查發現，民眾期待AI機器人管家，近八成（78.9%）40至50歲民眾許願AI機器人具「輔助醫療照顧」功能、51歲以上橘世代期望扮演「居家服務」好幫手；如有整合性服務線上平台，逾四成（40.1%）60歲以上民眾許願能提供健康、安養、醫療、育樂一站式購足。

健康管家線上服務

台灣人壽總經理莊中慶表示，台灣人壽從保險本業跨足健康促進版圖，在超高齡社會持續提供客戶一輩子的保險服務，「健康樂活管家」平台整合預防醫學、健康管理、長照機構異業資源，提供國人全階段健康服務，手機掃描QR Code就可以自行選擇服務內容，打造便利的一站式平台，實現「保險+健康養老」線上新服務模式。因應有愈來愈多民眾將健康養生村做為退休安居選項，台灣人壽已在台南試辦精緻養生村，未來將結合養生村的保險商品，以線上健康樂活服務平台及線下養生村，雙軸心滿足客戶的需求。

智慧電表扮守護者

調查也意外發現，有近四成（36.2%）70歲以上長者未來居住生活型態偏好健康獨居，或與子女當鄰居保持「一碗湯的距離」。因應長者獨居或共居的社會趨勢，台灣電力公司創新智慧電表發展居家照護服務，台電副總經理吳進忠說明，長者生活作息都與電密切相關，運用智慧電表掌握銀髮用電行為模式，一旦出現異常即能通知子女或照顧者，形同居家「隱形守護者」，提升長者獨居安全，降低照顧者負擔。

國科會科技辦公室副執行秘書呂佩融亦表示，活得久更要延續智慧、健康餘命，政府推動高齡科技產業行動計畫，不僅打造高齡健康智慧國家，更要讓台灣成為全球高齡化國家的典範。

台灣人壽長期關注樂齡健康，連三年辦「高齡友善調查暨論壇」，攜手產官學界意見領袖發聲，跨領域激盪新觀點、新解方。