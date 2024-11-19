金融三業對陸曝險9月首跌破兆元 銀行業為何砍最大？

據金管會截至2024年9月底統計，金融三業對陸曝險大降到9,692億元，正式跌破兆元大關，年減1,413億元或12.7%，年減幅持續擴大，又以銀行業近一年大砍對陸授信近1,200億元最多，顯示銀行業對陸市場最保守。

銀行主管說，川普2.0高關稅政策，加大、加厚了對大陸的高牆，恐進一步弱化大陸經濟成長動能，陸港股市更加震盪，台商企業早已轉移陣地到東南亞市場，台資銀行也續減降對陸授信，這樣的趨勢恐會延續到2025年。

據統計，9月底銀行業對陸曝險占淨值比已降到19.2%的史上新低點，首度跌破2成，證券期貨投信對陸曝險占淨值是1.7%，保險業曝險占可運用資金0.21%最低。

金管會公布最新金融三業對陸曝險狀況。截至9月底統計，銀行業對陸曝險已年減一成降到8,855億元，其中授信餘額是5,838.4億元、投資餘額2,241.3億元，各年減1,198和131億元，授信大減是主因。

銀行局主秘侯立洋說，國銀對陸曝險年大減1,231億元或12%，是因大陸經濟成長率放緩，國銀對大陸授信及投資案件持審慎保守態度，使國銀大降對陸授信。

9月底壽險業投資大陸有價證券（股票、公債、國庫券、公司債和金融債）703億元，年減187億元或21%，也是因大陸政經情勢、地緣政治風險升高所致，產險業則早從2023年1月起，就已對陸曝險「掛蛋」至今。

9月底證券期貨投信對陸曝險134.3億元，年增4.7億元或3.6%，主因是證券商年增加6.33億元到106.47億元，證期局副局長高晶萍說，主因是券商自營部位對陸股增加持股所致。

另期貨商年驟減1.56億元或62%僅剩0.95億元，年減幅最大，是因今年1月底有一家期貨大陸資訊子公司解散清算，將資金匯回台灣；投信顧維持26.89億元，整體券商期貨投信對陸曝險占淨值比降到1.7%，年減0.12個百分點。

合計金融三業9月底對陸曝險9,692億元，較去年同期1兆1,105億元，年減1,413億元或12.7%。