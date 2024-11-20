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證券商反詐／三券商分享防詐心法

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

為鼓勵證券商發揮第一線職能，協助從業人員及投資人強化防詐意識，臺灣證券交易所已舉辦2024年度證券商反詐騙評鑑活動，針對得獎證券商推動的反詐活動進行系列報導。

隨著金融詐騙案件增加，證券市場防詐功能愈來愈受重視，臺灣證券交易所規劃包含「證券商反詐騙評鑑活動」等多項具體強化措施，協助投資人增強反詐騙意識，保障自身權益。

因今年評鑑活動屬鼓勵性質（證券商採自願報名並非強制參加），且於6月公布活動辦法後，10月初即進行評比。最終扣除外資證券商與兼營證券商計有27家證券商積極響應報名參加評鑑，實屬不易。以下分享美好證券、第一金證券及統一證券反詐心得。

美好證券

美好證券秉持「支持夢想實現，用金融讓世界變得更美好」理念，對防範金融投資詐騙責無旁貸。

遭詐民眾往往焦慮、驚慌，也害怕家人知情。美好證券一方面陪伴及安撫受騙民眾，協助釐清事件；另一方面也提供專業金融諮詢，避免民眾二度、三度受騙上當。

美好證券並透過互動講座、員工教育訓練，與客戶、同仁分享最新反詐騙資訊。並特別邀請在第一線打擊犯罪的警務人員來公司現身說法，藉以提高投資人及同仁的警覺性，避免自己、也協助客戶免遭詐騙之苦。同時感謝證交所舉辦的反詐騙評鑑，讓券商可以一起交流反詐的經驗。

第一金證券

第一金證券為保障客戶投資安全長久，致力將防詐融入日常業務中，今年更成立「防詐專責小組」以識詐、堵詐、阻詐為防詐三大策略，從源頭的識詐做起，提前預防與宣導，讓民眾更清楚辨識詐騙，並透過資安監控以及客服、營業員關懷客戶，達成堵詐與阻詐。

響應反詐騙政策，第一金證券除在官網設置反詐騙宣導專區、專屬簡訊特碼、反詐專線，並在公司對外活動全面安排反詐騙宣導。

特別的是，第一金證券反詐是由董總高層親自領軍，連二年推出由董事長陳致全親自參與拍攝的反詐宣導短片，內容詼諧輕鬆，讓受眾耳目一新，印象深刻；另今年辦理「社區防詐列車」系列宣導活動更由總經理李美芳親自參與，表達公司高層對反詐騙的重視，希望提升防詐宣導效果，共同守護民眾財產安全。

統一證券

不少民眾因為輕信高投資報酬率，而上當受騙，損失慘重。常見的投資手法除LINE、FB投資群組外，也會靠贈書、假冒名人推薦引誘投資大眾進行投資，要防範這樣的詐騙行為，最重要的就是需在平常就養成警覺性，避免被詐騙的機會。

為提高民眾的防詐騙意識和能力，統一證券特別推出線上互動問答，「詐騙危機，全民防詐」月月抽獎活動，讓民眾透過影片了解各種類型的詐騙情境，並藉由互動問答，加強防詐騙知識。

第一金證券 詐騙

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