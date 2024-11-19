中信銀申設越南平陽及海防2家辦事處 金管會准了

金管會今天宣布同意中信銀向越南主管機關申請設立平陽及海防2家代表人辦事處，中信銀同時申設同一個國家兩個辦事處，在國銀相當罕見，由此可見得中信對越南的布局非常積極，並可看出10幾年來越南分行申設不易，國銀因此多管齊下，努力突圍。

銀行局副局長侯立洋指出，中信銀於越南已設有胡志明市分行及河內代表人辦事處，其中河內辦事處是在94年7月核准至今尚未升格為分行。侯立洋也說明，中信銀行為協助台商客戶金融需求，規劃分別在南越跟北越，再設立平陽及海防2家代表人辦事處，以提供當地客戶更為便捷的溝通據點。

金管會也對銀行在越南的獲利指出，112年51.1億 、111年27.3億，而今年前三季45.3億，銀行業者認為，主要是供應鏈移轉的效應，帶動銀行在越南的獲利大幅增加。

中信銀行現已設有印尼、菲律賓、加拿大、美國、日本及泰國等6家子行，香港、九龍、新德里、斯里伯魯德、紐約、東京、胡志明市、新加坡、上海、廣州、廈門及深圳分行等12家分行及曼谷、河內、北京、洛杉磯、吉隆坡、雪梨及仰光等7家代表人辦事處。

金管會表示，目前計有15家銀行於越南分別在胡志明市、河內、同奈等地，設有1家子銀行、12家分行及16家代表人辦事處；侯立洋也指出，等待升格為分行的辦事處目前共有12家，其中合庫平陽金管會已經核准，但尚未向越南遞件。