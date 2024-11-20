資訊揭露、反詐騙 富邦證獲證交所雙獎

富邦證券昨（19）日獲台灣證券交易所頒發「112年機構投資人盡職治理資訊揭露優良證券商」及「113年反詐騙評鑑活動：傑出獎」雙獎殊榮。富邦證券致力提升盡職治理資訊透明度與揭露品質，以及積極進行各項反詐騙作為，獲獎代表富邦證券的努力備受肯定。

富邦證券恪遵公司盡職治理守則，對內訂定公司各業務經營管理規章，對外持續與被投資公司對話與互動，並於官網定期揭露公司履行盡職治理的情形，包括盡職治理報告、出席被投資公司股東會與投票、與企業進行議合等，連續兩年獲得「機構投資人盡職治理資訊揭露優良證券商」的肯定。

富邦證券今年更優於主管機關的要求，主動發布英文版盡職治理報告書，提升責任投資之國際透明度。

詐騙案件頻傳，富邦證券各單位以最高規格投入反詐騙行動，公司亦成立反詐專責單位，透過跨部門的推動與執行，提升反詐運作機制。

富邦證券同時攜手警政單位共同打擊詐騙，包括與警政署刑事警察局簽署「反詐騙合作意向書」，雙方針對反詐騙作為進行緊密合作；也與臺南市政府警察局第一分局合作，將「投資反詐宣導」活動帶入社區鄰里，落實在地反詐行動。

富邦證券將持續關注被投資公司在環境、社會及公司治理（ESG）的表現，結合永續經營理念與核心業務，透過資金力量引導企業重視永續發展，協助企業進行綠色轉型，發揮機構投資人影響力。

富邦證券亦將持續推動各項反詐騙宣導活動，提升大眾「識詐、阻詐」的能力，積極落實公平待客之「注意與忠實義務」原則，善盡金融機構的社會責任。