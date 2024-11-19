大陸景氣不佳金融業全面緊縮曝險 銀行曝險占淨值比重跌破20%

金管會公布最新的金融三業的大陸曝險金額，銀行局統計顯示，截至9月底止，銀行的大陸曝險降至8855億元，曝險占淨值比重從8月20.1%跌破20%大關，降至19.2%的史上新低。

銀行局指出，今年九月底國銀大陸曝險，包括授信、投資及資金拆存，共8855億元，占比19.2%，相較去年同期，曝險減少1231億元，主因授信減少年減1198億元有關，最主要由於因為大陸經濟放緩，授信和投資審慎保守，尤其9月較8月續減152億元，因此占淨值比重在9月跌破20%，業者指出，放款減少，和到期不續借，打呆都有關。

和銀行業一樣緊縮銀根的，還包括保險業。保險局統計，壽險9月底放款703億元，產險已零曝險；保險局指出，相比去年同期890億元，年減187億元，今年9月底占可運用資金0.21%，原因亦和政經情勢風險升高有關。

證期局則統計， 9月券商106.47億元曝險，比去年同期的100億元增加6.33億元，主因自營部位增加，而期貨9月底曝險0.95億元，較去年2.51億元減少，和清算大陸子公司，目前占淨值比重1.7%。