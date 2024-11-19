美元腳軟台股反彈 新台幣勁揚1.11角收32.42元

美國科技股收高，激勵台股反彈上漲，新台幣匯率受到鼓舞，重返32.4元，今天收盤收在32.42元，勁揚1.11角，寫下逾1週新高，台北及元太外匯市場總成交金額略為放大至15.255億美元。

台灣股匯市今天一掃陰霾，台股在美國科技股上漲帶動之下，開高震盪走高，一度衝上22906.69點，終場以22848.8點作收，上漲302.26點。三大法人同步買超，其中外資買超新台幣106.52億元。

新台幣兌美元一早以32.48元開出後，反映美元走弱、亞幣回神，匯價穩步走揚。外匯交易員指出，外資今天明顯偏匯入，帶動升幅逐步擴大，盤中一度升破32.4元價位，最高升抵32.395元。

外匯交易員分析，美元指數自10月初以來，因市場押注川普在總統大選中勝出機率增加，「川普」交易盛行，助長美元從101價位一路狂飆，上週更突破107大關，寫下逾1年新高紀錄，但漲多總是會面臨修正，近日美元遭遇強烈反壓，自高檔回落，讓亞幣獲得喘息空間，順勢反彈。

外匯交易員指出，新台幣匯市多由外資主導，今天可以看到外資明顯回頭匯入，帶動股匯同步走揚，本週輝達將公布財報，如果釋出樂觀訊號，為股市提供助力，熱錢流入之下，也可支撐新台幣匯率。

不過外匯交易員提醒，川普勝選之後，各界緊盯對經貿秩序的影響，也關注是否影響聯準會貨幣政策，先前聯準會主席鮑爾釋出不急於降息的訊號，市場已陸續調整看法，後續美國經濟數據、聯準會官員，仍將是市場關注的重點。